Hilfsverein in Treuenbrietzen benötigt kräftige Helfer  für Sondertransport

Treuenbrietzen

Der Treuenbrietzener Verein zur Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen in Rumänien kann spontan einen Sonder-Hilfstransport auf die Reise schicken.

Zusätzlich zu den im Frühjahr und im Herbst regulär startenden Transporten mit Verbrauchsgegenständen und medizinischen Hilfsgütern wird jetzt am 9. Dezember eine weitere Lkw-Ladung zusammengestellt und beladen werden können.

Dazu benötigt der Verein um Organisatorin Sybille Menyes, der seit Jahrzehnten Transporte mit Spenden von Bürgern aus der Region zusammenstellt, jetzt kräftige Helfer. Denn vor allem gehe es aktuell darum, eine große Anzahl von Krankenhaus- und Pflegebetten auf die Reise zu schicken nach Rumänien, wo sie dringend benötigt werden.

Größere Spende ausrangierter Betten

„Wir haben eine größere Spende ausrangierter Betten vom Seniorenwohnheim in Treuenbrietzen erhalten“, sagt Sybille Menyes. Darüber hinaus gehen auch vom Johanniter Krankenhaus Treuenbrietzen noch gut erhaltene Pflegbetten nun nach Rumänien. Insgesamt sollen es 25 bis 30 sein.

Seit Jahren werden in Treuenbrietzen Hilfstransporte beladen für Not leidende Menschen in Rumänien. Nun werden Helfer zum Verladen einer Sonderfahrt gesucht. Quelle: Thomas Wachs

„Sie sind allerdings sehr schwer und unhandlich. Daher brauchen wir kräftige Helfer, die am Donnerstag beim Beladen des Transporters helfen“, bittet Sybille Menyes. Treffpunkt dafür ist zunächst um 9 Uhr am Seniorenwohnpark in der Berliner Chaussee.

Weitere Spenden erbeten

Um 12 Uhr soll dann der Lkw-Transport weiter beladen werden am gewohnten Stallgebäude auf dem Gutshof des Johanniter-Krankenhauses an der Johanniter-Straße. Dort können am Dienstag, 7. Dezember, von 15 bis 16 Uhr zudem weitere Hilfsgüter von Bürgern abgegeben werden.

Speziell gehe es diesmal um Waschmaschinen oder auch Kühlschränke sowie Textilien in Beuteln mit maximal sechs Kilogramm Gewicht. Auch sollen Süßigkeiten und Lebensmittel mit auf die Reise gehen nach Rumänien.

Zur Hilfe für soziale Einrichtungen

Die Sachen werden dort seit jeher in sozialen Einrichtungen wie Kinder- und Altenheimen sowie in umliegenden Dörfern an bedürftige Familien verteilt von langjährigen Partnern der Spendenaktion dort im Lande. Sibylle Menyes bitte darüber hinaus um finanzielle Spenden, um die Unkosten für den Lastwagen- Transport begleichen zu können.

Interessenten können sich melden bei Sibylle Menyes in Treuenbrietzen unter 033748/10231.

Von Thomas Wachs