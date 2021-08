Hochwasserhilfe: Spontane Spenden aus Treuenbrietzen für verwüstetes Kinder-Therapiezentrum

Treuenbrietzen

Der jüngste Einsatz von Feuerwehrleuten aus Treuenbrietzen im westdeutschen Hochwassergebiet hat jetzt eine Spendensammlung zur Folge im Stadtgebiet.

Bürgermeister Michael Knape (parteilos) hat dazu eine Idee der Stadtverordneten Anja Schmollack (CDU) aufgegriffen und unterstützt sie seitens der Stadt. Als die neun Männer und Frauen der örtlichen Feuerwehr am 21. Juli im Rahmen einer großen Abordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark als freiwillige Helfer in das Katastrophengebiet gestartet waren, hatten sie auch eine konkrete Hausaufgabe mit auf den Weg bekommen.

Schwere Aufgabe für Stadtwehrführer

Die Idee war es, „ein Projekt oder eine Familie zu finden, die über eine Spendensammlung direkt unterstützt werden sollten“, erklärt Anja Schmollack. Für Stadtwehrführer Olaf Fetz war das durchaus keine einfache Aufgabe, wie er gegenüber der MAZ einräumt: „Uns bot sich der Anblick einer verheerenden Lage.“

Mit Ortswehrführer Christian Henkel sei sich der Chef schnell klar gewesen, „dass einfach jeder dort betroffen ist und Hilfe benötigt“, schildert Fetz. „Wir hätten nicht gewusst, wen wir da hätten auswählen sollen“, erzählt der Stadtwehrführer am Montag gegenüber der MAZ. Dann brachte ein Zufall die Lösung der schweren Frage.

Alle Reste in ein Schale: Durch das Hochwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das Kindertherapiezentrum verwüstet worden. Dort arbeitete auch Logopädin Clara Nieselt. Quelle: Olaf Fetz/FFW Treuenbrietzen

„Als ich an einem Einsatzort auf meine Leute wartete, begegnete mir eine Frau mit einer kleinen Schüssel. Darin war alles, was von ihrer Logopädie-Praxis in einem Therapiezentrum für Kinder noch übrig war“, schildert Fetz. Nach dem weiteren Gespräch mit Logopädin Clara Nieselt sei klar gewesen, dass die direkte Hilfe für das Therapiezentrum gute Dienste leisten kann.

Bürgermeister hat Kontakt aufgenommen

Umgehend hat Treuenbrietzens Bürgermeister Kontakt zur Geschäftsführerin der Einrichtung aufgenommen, um gemeinsam das Kindertherapie-Zentrum (KITZ) im stark von der Katastrophe betroffenen Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler durch eine Spende aus dem Fläming direkt zu unterstützen.

Das Kitz habe bisher für ein weites Einzugsgebiet von bis zu 50 Kilometern Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie für Kinder und Jugendliche angeboten, die durch Unfälle oder andere Situationen Hilfe benötigen. Für die Betreiber der gemeinnützigen Gesellschaft sei es derzeit „noch völlig offen, wo und wie sie ihre Gesundheitsangebote künftig unterbreiten können“, schildert Michael Knape nach Kontakten mit der Chefin.

Noch Wochen oder Monate nötig

Noch sei unklar, ob das verwüstet Gebäude überhaupt wieder aufgebaut und saniert werden kann. „Selbst wenn, wird es noch Wochen oder Monate dauern, bis die Einrichtung wieder voll arbeiten kann“, erklärt der Bürgermeister. Das Gebäude ist so stark beschädigt, dass ein Betreten untersagt ist. Eine ganze Ecke des mehrstöckigen Hauses ist weggebrochen.

Durch das Hochwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das Kindertherapiezentrum verwüstet worden. Das Haus ist gesperrt. Quelle: privat

Inzwischen ist ein Spendenaufruf an die Stadtverordneten von Treuenbrietzen gegangen. Unterschrieben von SVV-Chef Michael Mrochen (FDP) sowie seinen Stellvertretern Anja Schmollack (CDU) und Falko Repolusk (BIV), wird darum gebeten, den Wiederaufbau des Therapiezentrums zu unterstützen. Mit 50 Euro je Stadtverordnetem oder auch weniger könne „es uns gelingen, einen kleinen Beitrag zu leisten, das Kitz wieder aufzubauen und vielleicht auch andere Bürgerinnen und Bürger dazu zu motivieren, sich uns anzuschließen“, heißt es in dem Spendenaufruf.

Hab und Gut verloren

Die Flutkatastrophe habe vermutlich jeden berührt. „Viele Menschen haben nicht nur ihr Hab und Gut verloren. Die Fluten rissen auch Menschen in den Tod“, heißt es von den Initiatoren. Viel Leid, viele Tränen und Verzweiflung seien die Folge. „Und oft sind es die einzelnen Schicksale, die so sehr berühren, dass man sie nur schwer wieder vergessen kann.“ So wie das des Kindertherapie-Zentrums in der Gemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Nicht nur das Gebäude und damit die Therapieräume seien zerstört. Der Aufbau des Zentrums müsse bei Null starten. „Auch viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben privat nahezu alles verloren“, schildert Michael Knape nach seinen Telefonaten.

Während der Hochwasserhilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler bot sich den Einsatzkräften aus Treuenbrietzen und Potsdam-Mittelmark ein verheerendes Bild. Quelle: FFW

„Auch wir hatten zum großen Waldbrand 2018 viel Hilfe erhalten“, sagt der Bürgermeister. „Das ist aber nun gar nicht vergleichbar mit der Situation in den Flutgebieten. Hier hatten alle Menschen damals ihr Dach über dem Kopf und ihr Hab und Gut behalten“, so Knape. „Das ist dort leider heute nicht so.“

Breite Resonanz im Internet

Die Spendenaktion trifft inzwischen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in Treuenbrietzen auf Resonanz. In Sozialen Netzwerken loben sie die Idee und bieten ihrerseits Unterstützung mit Spenden an.

Konkrete Informationen zum Spendenaufruf und zu Kontodaten gibt es im Internet auf der Seite der Stadtverwaltung, oder telefonisch unter 033748/74744 oder 74742. Zudem stehe die Stadtverordnete Anja Schmollack für Fragen zur Verfügung unter der E-Mail: anjaschmollack@gmail.com oder per Handy unter 0177/7571903.

Von Thomas Wachs