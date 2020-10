Treuenbrietzen

Die Pläne für eine deutliche Anhebung der Gebühren für die Sporthallen in der Stadt Treuenbrietzen werden neu diskutiert. Das beschlossen die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung. Dort sollte die Anhebung, die fast eine Verdopplung der Sätze bedeutet, eigentlich nach der im Hauptausschuss erfolgten Zustimmung nun beschlossen und ab Januar gültig werden.

Jetzt aber sollen in Fachausschüssen noch einmal Veränderungen erörtert werden. Vor allem für Sportgruppen mit Kindern soll nach Entlastungsmöglichkeiten gesucht werden.

Starke Kritik von Sportlern

Zuvor hagelte es in der Sitzung starke Kritik vor allem aus Reihen des Turnsportvereins Treuenbrietzen (TSV). Der Verein mit rund 400 Mitgliedern und vier Sektionen für Fußball, Schwimmen, Tischtennis und Zumba sei stärker als andere auf viele Hallenzeiten angewiesen. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge werde befürchtet, erklärte unter anderem Michael Kaiser, der Vereinsvorsitzende.Er hätte sich gewünscht, „dass wir nicht über eine Anfrage der Zeitung von den Plänen erfahren hätten, sondern als Vereine eingebunden worden wären vorab“.

Michael Kaiser als Vereinsvorsitzender und Katrin Schierwald als Kassenwart des TSV kritisieren die Pläne für neuen Hallengebühren in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Katrin Schierwald, die Finanzchefin des TSV, rechnet mit einer fälligen Anhebung der Beiträge von rund sieben Euro je Mitglied. Sie schlug vor, dass die Stadtverordneten auf Teile ihrer Aufwandsentschädigung verzichten könnten, um ebenfalls einen Beitrag zur Entlastung zu leisten.

Im Freien nicht möglich

Thomas Hertel, der seit 30 Jahren Abteilungsleiter für Tischtennis im TSV ist, verwies auf den den großen Bedarf seiner 65 Mitglieder für Hallenzeiten. Bis zu 25 Stunden pro Woche finden Trainings und Wettkämpfe statt in der Sportart, die im Freien nicht möglich ist. Er wünsche sich, „dass die Summen aus der Gebührenerhöhung, die prinzipiell ja ok ist, auch in die Sanierung der Hallen fließen“. Dort gebe es beispielsweise Probleme mit defekten Lampen.

Bürgermeister Michael Knape (parteilos) verteidigte die geplante Anhebung der Gebühren. Sie decke bei weitem nicht die Defizite aus dem Betrieb der Hallen. Die Kostenbeteiligung der Vereine betrage lediglich zehn Prozent des Aufwandes. Nötig sei die Anhebung jedoch, weil Aufsichtsbehörden beim Land und beim Kreis gerade für finanziell angeschlagene Kommunen eine regelmäßige Überprüfung von Steuern und Gebühren fordern.

Letzte Anhebung vor vier Jahren

Zuletzt hatte es im Jahr 2016 eine Anhebung der Nutzungstarife gegeben. „Seither haben wir nichts unternommen“, so Knape. Die jetzt von den Abgeordneten vorgeschlagenen neuen Tarife „belaufen sich im Vergleich zu den Sätzen in den Nachbarkommunen wie Bad Belzig, Brück oder Jüterbog noch immer meist auf unterem Level.“

Von Thomas Wachs