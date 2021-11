Hohes Tempo: Junge Autofahrerin aus Jüterbog kracht auf B 102 bei Frohnsdorf in Leitplanke

Frohnsdorf

Einen schweren Unfall gab es am Mittwochmorgen im Berufsverkehr auf der Bundesstraße 102: Dabei ist eine junge Autofahrerin aus Jüterbog schwer verletzt worden.

Die 23-Jährige war auf dem Weg in Richtung Treuenbrietzen gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW Golf in einer Kurve in eine Leitplanke gedonnert und später im Straßengraben gelandet. Dies erfolgte nach Einschätzung der Polizei mit hoher Geschwindigkeit.

Der Unfall ereignete sich zwischen der Siedlung Tiefenbrunnen und dem Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf in Höhe des Waldbrandgebietes von 2018. 2Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die VW-Fahrerin zuvor auf der Bundesstraße 102 versucht, zwei Fahrzeuge zu überholen“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Mittwoch der MAZ mit. „Dabei war sie offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in die Rechtskurve eingefahren.“

Jüterboger Fahrerin gerät in Gegenverkehr

Dies hatte zur Folge, dass der VW nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und von dieser abkam. Das Auto prallte erst gegen eine Schutzplanke zwischen Straße und Radweg und schleuderte anschließend nach rechts in den Straßengraben.

Patrick Bellin, der Gemeindewehrführer aus Niedergörsdorf, war mit der Feuerwehr Altes Lager im Einsatz. Quelle: privat

Die junge Jüterboger Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich kurze Zeit später um die Frau. Sie wurde zunächst im Unfallwagen versorgt, mit Hilfe von Feuerwehrleuten befreit und in ein Krankenhaus gebracht. „Die Frau war aber nicht im Auto eingeklemmt“, berichtete Patrick Bellin, der Gemeindewehrführer aus Niedergörsdorf. Er war mit der Feuerwehr Altes Lager im Einsatz.

Die Bundesstraße musste zeitwiese immer wieder voll gesperrt werden. „Nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die B102 gegen 9.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden“, teilt der Polizeisprecher Bergholz mit.

Rettungskräfte aus Teltow-Fäming angerückt

Der Unfallwagen war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die im Kurvenbereich beschädigte Leitplanke wurde von Beschäftigten der Straßenmeisterei zunächst gesichert. „Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro“, erklärt Oliver Bergholz.

Obwohl die Unfallstelle im Bereich der Stadt Treuenbrietzen liegt, waren Rettungskräfte aus dem Nachbarlandkreis Teltow-Fläming angerückt. „Wir waren nicht alarmiert worden und wohl auch nicht der Rettungsdienst von Stützpunkt am Krankenhaus Treuenbrietzen2, erklärt Olaf Fetz, der Feuerwehrchef der Stadt Treuenbrietzen, auf Anfrage der MAZ.

Alarmierungsstichworte waren entscheidend

„Das hatte mit den Alarmierungsstichworten zu tun“, erklärt Patrick Bellin. „Der Anrufer, der den Unfall gemeldet hatte, hat den Ort zwischen Altes Lager und Treuenbrietzen angegeben“, sagt der Feuerwehrchef aus Niedergörsdorf. „Daher sind wir alarmiert worden. Wäre erst Treuenbrietzen genannt worden, wären die Treuenbrietzener ausgerückt“, so Bellin.

Von Thomas Wachs