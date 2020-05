Hungerkünstler lieben sandigen Schatz im Wald

Der 21. Mai ist europaweiter Natura-2000-Tag. Natura 2000 stellt das größte Schutzgebietsnetz der Welt dar.

Es dient dem Erhalt typischer Lebensräume und Arten. In Brandenburg gibt es rund 600 Natura- 2000-Gebiete.

Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg hat in vielen dieser Gebiete bereits die Natura 2000-Managementplanung koordiniert und setzt sich in ihrem Projekt „Unser Naturerbe schützen – Zusammen für Natura 2000 in Brandenburg“ für die Umsetzung ein.

Weitere Informationen im Internet unter www.natura2000-brandenburg.de.