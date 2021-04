Immer wieder neue Überraschungen auf dem Friedhof in Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Die seit geraumer Zeit intensivierten Sanierungs- und Aufräumarbeiten auf dem Treuenbrietzener Hauptfriedhof an der Belziger Straße bringen immer neue Überraschungen hervor.

Kürzlich ist dort ein altes Christus-Medaillon zum Vorschein gekommen, das niemand mehr in Erinnerung hatte. Die Arbeit aus dem 19. Jahrhundert grüßt über der Pforte zur Belziger Straße nun wieder freundlich in der gelben Backstein-Mauer.

Schäden vom Mauerwerk abgewendet

Über Jahrzehnte war das runde Medaillon von Christus im Dornenkranz von Efeu verdeckt. Das wucherte jedoch so stark ins Gemäuer, dass es nun bei einem Arbeitseinsatz entfernt werden musste, um Schäden vom Mauerwerk abzuwenden.

Für Pfarrerin Susanne Weichenhan ist der Überraschungsfund eine Metapher: „Alte gelbliche Backsteine, ihr Mauerverband morsch geworden und der Christuskopf in der Dornenkrone sieht fast so aus, als ob er Tränen vergösse“, interpretiert Weichenhan. Die schwärzliche Verfärbungen aus den Spuren der Zeit „geben dem Relief etwas traurig Anrührendes“, findet die Theologin.

Pfarrerin Susanne Weichenhan bringt gemeinsam mit dem Kirchenrat und Spendern die Sanierung der Friedhofsmauer samt Tor in Treuenbrietzen voran. Quelle: Thomas Wachs

Sie fragt sich, wer diesem Treuenbrietzener Christuskopf schon einmal alles in die Augen geblickt haben mag an der früher stärker frequentierten seitlichen Pforte des Friedhofes. Seit vielen Jahren nutzen Friedhofsbesucher nur noch den Zugang über das große Tor vom Parkplatz an der Brücker Straße her.

Unter Efeu in Vergessenheit

So geriet der unter dem Efeu verborgener Christus in Vergessenheit. Das soll sich nun ändern. Im Zuge einer Spendenaktion zur Sanierung der Friedhofsmauer zunächst an der Brücker Straße könnte es im Idealfall auch noch möglich werden, das einst schmucke Tor an der Ecke zu sanieren.

Ein Christus-Medaillon ist am Friedhofsportal in Treuenbrietzen wiederentdeckt worden. Es war ewig unter Efeu vergessen. Quelle: Andrea Molkenthin

„Heute geht der Blick Christi über den lauten, flutenden Verkehr auf der Straße ins Weite“, sagt Susanne Weichenhan. „Doch was mag Er schon alles gesehen haben, seit ein Künstler ihn – wohl Ende des 19. Jahrhunderts – für diese Pforte schuf?“, fragt sich die Theologin.

Viel Bewegung erlebt

„Die vielen trauernden Menschen, die zu Beerdigungen kamen oder auf dem Weg zu den Gräbern ihrer Angehörigen den Friedhof betraten. Spielende Kinder, die Bewegungen von Soldaten, Zwangsarbeitern und Flüchtlingen auf den Straßen in den Zeiten zweier Weltkriege. Zudem Pferdefuhrwerke mit Heu, Traktoren mit Hängern voller Kartoffeln, Trabis und Wartburgs, Brummis mit internationalen Kennzeichen, Schwerlaster mit Windradflügeln, Mountainbiker in bunten Trikots …“.

Stiller Blick Christi

Die Zeiten wandeln sich, resümiert die Pfarrerin. „Der stille Blick Christi aber bleibt: wissend, gütig, wach.“ Vielleicht habe „Er auch schon manchmal Tränen vergossen über uns, denn wir Menschen sind ja durchaus in der Lage, Dinge zu tun, die gegen Seinen Willen sind“, schreibt die Treuenbrietzener Pfarrerin.

Ein Christus-Medaillon ist am freigelegten Friedhofsportal in Treuenbrietzen wiederentdeckt worden. Quelle: Thomas Wachs

Für sie habe dieser Blick „nichts Resigniertes, nichts Belehrendes, nichts Drohendes“, sondern sei „ein liebevoller Blick, der das Gute in uns sucht. Ein Blick, der uns in Zeiten großer Unsicherheit daran erinnert, dass das meiste, was wir gern für selbstverständlich und felsenfest halten, recht vergänglich ist“, so Weichenhan.

Viel größere Überraschung

Sie konnte erst kürzlich eine noch viel größere Überraschung auf dem Friedhofsgelände registrieren. Denn Experten haben festgestellt, dass im Turm der Friedhofskapelle eine mehr als 800 Jahre alte Zuckerhutglocke aus Bronze bimmelt. Sie könnte der älteste noch erhaltene Gegenstand der Stadtgeschichte sein.

Auch für die Glocken-Sanierung läuft eine weitere Spendensammlung. „Wir sind jetzt bei circa 85 Prozent der Spendensumme, der Endspurt läuft“, erklärte die Pfarrerin kürzlich der MAZ. Ein Großspender habe sich engagiert.

