Die Nachfrage nach Bauland ist in Treuenbrietzen weiter hoch. Die Stadt billigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes privater Investoren für circa 27 Eigenheime am Kameruner Weg. Dazu gelten Auflagen.

In Treuenbrietzen wird weiter gebaut. An der Jahnstraße arbeiten René Krause und Kollegen der Firma Elektro-Belitz aus Bad Belzig an neuen Stromleitungen. Indes wird am Kameruner Weg ein weiteres Wohngebiet geplant. Quelle: Thomas Wachs