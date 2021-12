Treuenbrietzen

Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen bietet am Mittwoch, 22. Dezember, nochmals einen Termin für Corona-Boosterimpfungen sowie Erst- und Zweitimpfungen an. Darauf hat Klinik-Sprecherin Ina Tessnow hingewiesen.

Termine werden ab sofort ausschließlich online vergeben und sind nur sichtbar, solange sie frei und verfügbar sind. Die Internet-Adresse lautet: https://termin.samedi.de/b/gesundheitsamt-landkreis-potsdam-mittelmark/1/standort-treuenbrietzen-johanniter-krankenhaus.

Sollten Termine für Erstimpfungen gebucht werden, wird die Zweitimpfung individuell terminiert. Für Terminabsagen gibt es inzwischen eine Möglichkeit online. Die Rückgabe der Buchung wird ausschließlich per E-Mail an impfen@potsdam-mittelmark.de realisiert. Telefonische Reservierungen oder Umbuchungen sind nicht möglich,. „Diesbezügliche Anrufe und E-Mails an das Krankenhaus führen nicht zum Ziel“, sagt Ina Tessnow.

Die Impfstelle im Krankenhaus darf nur mit FFP2-Maske betreten werden. Mitzubringen sind folgende Dokumente: Personalausweis, Impfpass und die ausgefüllten Aufklärungsdokumente.

