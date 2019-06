Treuenbrietzen/Jüterbog

„Wir Niederländer fahren immer ohne Helm“, sagt Chantal Westerhoff fröhlich. „Aber wenn wir mit den deutschen Kollegen unterwegs sind, setzen wir natürlich so ein Ding auf“, ergänzt die Radlerin. Sie ist am Montag mit 26 weiteren Fahrradverrückten und einem holländischen Polizeifahrzeug als Streckenbegleitung vor dem Jüterboger Rathaus eingetrudelt. Von dort aus wird seither der Fläming auf auf zwei Rädern erkundet.

Längste Etappe nach Treuenbrietzen

Am Mittwoch stand die längste Etappe an nach Treuenbrietzen und dort auf einen Rundkurs. Angeführt von Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Auf zwei Rädern ging es von der Kreisgrenze bei Tiefenbrunnen über das Nieplitztal zunächst in das Stadtzentrum.

Es folgte die Rundfahrt über Dietersdorf, Marzahna und Feldheim sowie zurück über Lüdendorf und den Selterhof in Richtung Jüterbog. Dabei erläuterte Knape auch das Waldbrandgebiet vom vorigen Jahr und seine Folgen. Am Rande wurden die Fahrradtouristen Augenzeugen des aktuellen Waldbrandes. Vom ehemaligen Schießplatz zwischen Jüterbog, Forst Zinna und dem Keilberg bei Pechüle zogen Rauchschwaden und Brandgeruch am Mittwoch zwischenzeitlich auch über Treuenbrietzen.

Auf in den Fläming. 27 Polizisten und Radsportfreunde aus drei Ländern starteten am Montag vor dem Jüterboger Rathaus. Quelle: Hartmut F. Reck

Bei ihre Tour fühlen sich die Niederländer als eingefleischte Radfahrer offenbar so sicher auf ihren Fiets, wie dort das am weitesten verbreitete Verkehrsmittel heißt, dass sie Kopfschutz für überflüssig halten. Das bedeute aber nicht, wie Chantal Westerhoff auf Nachfrage einräumt, dass es in ihrem Heimatland keine schweren Verkehrsunfälle mit Fahrrädern gebe. In Deutschland achte man nun mal mehr auf Verkehrssicherheit.

Vortrag zur Verkehrssicherheit

Das musste sie auch am Vorabend in ihrer Unterkunft, dem Landhaus Heinrichshof in Jüterbog-Neumarkt, erfahren. Dort hielt Rainer Genilke, Präsident der Verkehrswacht Brandenburg und CDU-Landtagsabgeordneter sowie verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, einen Vortrag zur Verkehrssicherheit. Insofern hatten selbst die Holländer ein Einsehen und setzten sich am nächsten Tag die Helme auf.

Mit dabei auch ein Ex-Präsident

Bei dieser 27. internationalen Polizeiradtour nehmen acht Niederländer, vier Polen und 15 Deutsche aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg teil. Sie sind entweder Polizisten, oder stehen der Polizei nahe. Wie zum Beispiel ein pensionierter Oberstaatsanwalt, ein Gerichtspräsident im Ruhestand und natürlich ein ehemaliger Polizeipräsident.

Die Idee zu dieser Radrundfahrt im Sinne der Völkerverständigung hatte der damalige Oberkreisdirektor Paul Sellmann aus Höxter, dem Partnerkreis von Herzberg. Er wollte die Menschen aus Ost und West einander näherbringen.

In Jüterbog empfing Bürgermeister Arne Raue die Radler der internationalen Polizeiradtour im Rathaus. Quelle: Hartmut F. Reck

Seit 1992 radeln so jährlich die Hobbyradler durch verschiedene Regionen Europas. „Das reicht von der Provinz Seeland in den südwestlichen Niederlanden bis nach Königsberg“, beschreibt Michael Oecknigk die geografische Spanne bisheriger Ausflüge. Er ist der ehemalige CDU-Bürgermeister von Herzberg und Mitorganisator dieser Tour. Aus seiner aktiven Zeit als Kommunalpolitiker kennt er noch seinen Jüterboger Amtsbruder Arne Raue (WsJ), der die Radler am Montag gern begrüßte und ihnen das Rathaus zeigte.

Insgesamt fast 180 Kilometer

Danach schwangen sich die Radler mit leichter Verspätung auf ihre Drahtesel und nahmen die 58,7 Kilometer des Rundkurses 5 der Fläming-Skate in Angriff. Insgesamt wollen sie bis einschließlich Mittwoch 176 Kilometer zurücklegen.

Am Dienstag ging es nach Altes Lager, Kloster Zinna, Werder, Fröhden, Bochow und zurück nach Jüterbog. Am Mittwoch führt die längste Etappe nach Treuenbrietzen.

Von Hartmut F. Reck