Mitten in Treuenbrietzen machen Jäger jetzt Jagd auf Nutrias. Der Bestand dieser eingewanderten Wildtiere nimmt an Ufern der Seen sowie der Nieplitz immer mehr überhand. Mehr als 40 Tiere wurden gezählt. Sie wurden zur Plage. Nun werden sie mit Fallen gefangen und anschließend mit einem Schuss aus der Jagdwaffe getötet.

So auch am Baggersee an der Belziger Straße. Er ist offiziell ein Badegewässer. Die Behörden fürchten Schäden an der Ufervegetation, Höhlen in Ufern und Deichen sowie die Verbreitung von Krankheiten. Diese können Menschen und Tieren gefährlich werden. Übertragen werden sie über direkten Kontakt mit den Tieren aber auch deren Kot. Er findet sich reichlich auf Liegewiesen am Baggersee und entlang der Nieplitz auf Spazierwegen im Stadtpark sowie am Schwanenteich – direkt neben dem beliebten Spielplatz.

Zwei Jäger mit Lizenz zum Töten

Die Lizenz zum Töten der aus Südamerika stammenden Bisamratte haben in Treuenbrietzen nun zwei Jäger. Stadtförster Dietrich Henke und Ralf Baade, der im örtlichen Bauhof beschäftigt ist, teilen sich den Dienst zur Überwachung der Lebendfallen. Sie werden regelmäßig in den per Konzept genau ausgewiesenen Bereichen postiert und immer wieder umgesetzt. Gemüse und Obst locken die gefräßigen Nager in die Gitterbox. Dann schnappt sie zu.

Dreimal täglich kontrollieren die Jäger ihre Fallen. Inzwischen haben sie im August bereits mehr als 20 Nutria weggefangen und getötet. Die in Kooperation zwischen Jagd- und Veterinärbehörde sowie dem Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung und dem Ordnungsamt der Stadt erteilte Jagderlaubnis für das Stadtgebiet ist zunächst ausgelegt bis zum 31. August des nächsten Jahres.

Auch im Baggersee in Treuenbrietzen fühlten sich immer mehr Nutrias heimisch. Dort werden sie illegal gefüttert mit Gemüse. Quelle: Thomas Wachs

Große Probleme bereitet der Stadtverwaltung das illegale Füttern der possierlich anzuschauenden Tiere. „Nur so konnten sie sich so stark vermehren. Wenn sie aber kein Futter finden, ziehen sie weiter“, erklärt Jäger Ralf Baade. „Die Leute müssen begreifen, dass Nutria gefährlich sind und keine Kuscheltiere“.

Die Kontrollen des Ordnungsamtes jedoch prallen ab bei den vermeintlichen Tierfreunden. „Sie sind uneinsichtigt und füttern immer weiter“, erzählt Ralf Gronemeier, der Leiter des Bürgeramtes.

Beutel voller Gemüse am Badestrand

Frisch gekaufte Säcke mit Kartoffeln am Schwanenteich sowie große Einkaufsbeutel voller Gemüse und Brot am Badestrand des Baggersees haben die Kontrolleure bereits mehrfach gefunden. Zu kämpfen haben sie auch mit Vandalismus. So verschwanden Verbotschilder mehrfach am Baggersee.

Warnung vom Ordnungsamt Das Ordnungsamt der Stadt Treuenbrietzen warnt offiziell über das Amtsblatt vor dem Kontakt mit Nutrias. Die Tiere sollten nicht bedrängt und nicht berührt werden. Denn sie können bei Berührung Salmonellen und Streptokokken übertragen sowie bedrängte Tiere mit Beißangriffen reagieren. Die Verwaltung bittet Eltern, ihre Kinder besonders auf die Gefahren hinzuweisen und auf diese zu achten. Sollte es dennoch zu einer Berührung gekommen sein, empfehlen Experten gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife.

Inzwischen sind dem Ordnungsamt gut fünf Personen bekannt, die im Stadtgebiet ungeniert und regelmäßig gegen das Fütterungsverbot für Wildtiere verstoßen. Demnächst müssen sie mit Bußgeldern rechnen. Denn die Stadtverwaltung erarbeitet nun erstmals eine Satzung, die Strafen dafür möglich macht. „Denn die Situation wird uns ja auch in Zukunft noch weiter beschäftigen“, erklärt Ralf Gronemeier.

In Treuenbrietzens Gewässern sind Nutrias zur Plage geworden. Quelle: Thomas Wachs

„Genau wie Waschbären sind Nutria invasive Arten, die hier bei uns nichts zu suchen haben“, erklärt Ralf Baade. „Die Leute füttern sie erst fleißig an und schreien dann nach Hilfe, wenn sie überhand nehmen, zur Plage werden und Schäden anrichten“, erzählt der Jäger. Er warnt vor falscher Tierliebe, wenn illegal gefüttert wird oder „unsere Fallen im Stadtgebiet vorsätzlich geschlossen werden.“ Dies gelte als Eingriff in die Jagd und könne per Jagdgesetz bestraft werden.

Von Thomas Wachs