Treuenbrietzen

Während ihrer Streife fiel Polizei-Beamten in der Nacht zu Sonntag in der Schlalacher Straße in Treuenbrietzen ein Jaguar-Fahrer auf. Sie hielten ihn an und ließen den 55-Jährigen pusten. Der Test ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Der Fahrer durfte nicht weiterfahren und die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Von MAZonline