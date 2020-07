Treuenbrietzen

Wer im Baggersee am Stadtrand von Treuenbrietzen schwimmen geht, bekommt oft gleich eine tierische Eskorte pelziger Nagetiere mit langem Schwanz. Der Bestand von Nutrias nimmt immer weiter zu. Das verschärft die Probleme. Das Ordnungsamt der Stadt und der Anglerverein versuchen seit mehr als einem Jahr, diese in den Griff bekommen. Doch ohne durchgreifenden Erfolg.

Tiere werden weggefangen

Daher gehen Behörden nun einen radikalen Schritt. Demnächst sollen viele Nutria aus Gewässern in Treuenbrietzen entfernt und umgesetzt werden. Dies erfolge in Abstimmung zwischen der Jagd- und Veterinärbehörde sowie des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung mit dem Ordnungsamt der Stadt. Das erklärt Andrea Metzler, die Sprecherin der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, am Dienstag auf Anfrage der MAZ. Wohin die Tiere kommen, sei derzeit noch nicht klar.

Bislang noch gutes Wasser

Zwar habe Hygiene-Aufseherin Annett Gutewort bei ihrer jüngsten Routine-Kontrolle des Baggersees eine unbedenkliche Wasserqualität attestieren können. Doch sehen alle Behörden die drastische Zunahme dieser Wildtiere in der Stadt als Problem. Um die 40 Nutria soll es dort inzwischen insgesamt geben.

Bioabfall am Badestrand

Denn uneinsichtige Bürger füttern die Wildtiere nach wie vor mit Speiseresten, altem Brot und auch mit Gemüse und Bioabfällen. Ganze Einkaufstaschen voller Futter landen so mitunter am Ufer. Kurz darauf holen die Nutria sich die einfache Beute. In unterirdischen Gängen ihrer Baue werden Depots angelegt.

Beliebt ist der Baggersee in Treuenbrietzen bei Badegästen. Quelle: Uwe Klemens

„Das ist schon ziemlich unangenehm mit den Tieren“, sagt Klaus Meißner. In einer Gruppe eifriger Schwimmer nutzt er den offiziell als Badegewässer ausgewiesenen See regelmäßig Sommer wie Winter fast täglich. „Der Kot schwimmt im Wasser rum und die inzwischen sehr großen Tiere tummeln sich auch auf den Badewiesen“, sagt der regelmäßige Nutzer des Erholungsortes vieler Stadtbewohner.

Gut 15 Nager allein im Baggersee

Nicht nur Meißner und seine Schwimmfreunde sehen die drastische Zunahme der Wildtiere im See kritisch. Um die 15 Nager tummeln sich inzwischen allein dort. Vor gut einem Jahr waren es noch vier größere Tiere. „Wir haben versucht, mit Verbotsschildern auf das Problem aufmerksam zu machen. Das Füttern ist verboten“, sagt Ralf Gronemeier, der auch für das Ordnungsamt zuständige Leiter des Bürgeramtes im Rathaus.

Verbotsschilder schnell gestohlen

„Doch die Schilder sind fast schneller wieder gestohlen, als wir sie aufgestellt hatten“, erklärt Gronemeier. Dreimal waren sie an Zugängen von der Belziger Straße her postiert – kurz darauf jedoch schon wieder verschwunden.

Im Baggersee in Treuenbrietzen teilen sich Nutria, Enten und Badegäste das Wasser. Quelle: Thomas Wachs

Längst habe die Problematik auch eine hygienische Komponente. Es wird davon abgeraten, die Tiere zu berühren, weil sie Krankheiten verbreiten können. Das Überangebot von Futter ist auch ein ökologisches Problem für die Wasserqualität. „Zudem werden Ratten angezogen, die wir am See inzwischen auch schon gesichtet haben“, erklärt Ralf Gronemeier.

Der Schwanz macht den Unterschied Im Gegensatz zu Bibern, gelten Nutria in der Fläming-Region nicht als schützenswerte Art. Gut zu unterscheiden vom streng geschützten Biber mit seinem platten, breiten Schwanz – der sogenannten Kelle – sind Nutrias durch ihren runden Schwanz. Nutrias können an der Ufervegetation erheblich Schäden verursachen. Sie bauen große Erdhöhlen. Jagdrechte gibt es für Nutrias in wenigen Bundesländern. In Brandenburg ist das nicht der Fall.

Die Stadt arbeite inzwischen auch daran, eine Satzung aufzustellen, um das illegale Füttern mit Strafen ahnden zu können.

Für Kontrollen fehlt Personal

„Denn einige Personen, die inzwischen namentlich bekannt sind, lassen sich nicht belehren, wenn man sie bittet, das Füttern zu unterlassen“, berichtet Ralf Gronemeier. Für regelmäßige Kontrollen fehle der Stadt aber das Personal.

Am Baggersee in Treuenbrietzen erobern die Nutria immer öfter auch die Badewiesen. Quelle: Thomas Wachs

Als Pachtgewässer des Landesanglerverbandes wird der See im Eigentum der Stadt von örtlichen Angelfreunden gepflegt. Regelmäßig finden Arbeitseinsätze statt.

„Bei der Jahreshauptversammlung haben wir das Thema Nutrias noch einmal ganz direkt angesprochen“, sagt Hardy Dreger, der Vorsitzende des Anglervereins Treuenbrietzen. Er weiß, dass auch in einzelnen Familien selbst von Angelfreunden das Füttern nicht so kritisch gesehen werde.

Hygienisches Problem

„Den Fischen macht das zwar nichts aus, aber ich sehe klar auch das hygienische Problem mit den Nutrias für die Badegäste“, sagt Dreger. Längst hat sich das Problem auch auf den Schwanenteich sowie den Bereiche der Nieplitz im Stadtgebiet deutlich ausgeweitet.

Überall werden die Wildtiere illegal gefüttert. „Wir haben dafür kein Verständnis mehr, das ist eine Unsitte“, sagt der Angler-Chef. Er fürchtet schon, dass die Insel im Schwanenteich mit dem markanten Häuschen darauf längst von einem großen Bau der Nutrias unterhöhlt ist.

Treuenbrietzener Petrijünger rücken regelmäßig zu Arbeitseinsätzen an Baggersee (Foto) und Schwanenteich aus. Quelle: Thomas Wachs

„Wenn die Nutrias nicht unnatürlich gefüttert werden, verziehen sie sich auch wieder dorthin, wo sie Futter finden“, sagt Hardy Dreger. Das hatte auch Steffen Bohl, der Leiter des Naturparkes Hoher Fläming schon vor einem Jahr empfohlen, als die Nutria erstmals für kontroversen Diskussionsstoff gesorgt hatten in Treuenbrietzen.

Nutria schwer wieder loszuwerden

„Man wird Nutria nur schwer wieder los“, sagte der Experte schon damals. Er hat Recht behalten. Bohl sieht klar auch eine Gefahr für die Gesundheit von Badegästen, weil Nutria das Hanta-Virus verbreiten. Dieses kann tödliche Erkrankung auslösen.

Mit Nutrias schon unliebsame Bekanntschaft im Baggersee Treuenbrietzen gemacht haben die jungen Angler Hannes (re.) und Matthes Köppe aus Rietz. Quelle: Thomas Wachs

Unliebsame Begegnungen mit den Nagetieren im Bade- und Angelgewässer gemacht haben auch schon Matthes Köppe und sein Bruder Hannes. Die Jungen aus Rietz haben am Dienstag ihre Angel ausgeworfen am Baggersee und genießen den Ferientag am Ufer. „Manchmal verheddern sich die Nutrias in der Angelschnur oder haben sie auch schon mal durchgebissen“, erzählt Hannes Köppe.

Von Thomas Wachs