Johanniter-Fachkrankenhaus Treuenbrietzen stockt Betten auf    

Treuenbrietzen

Der kürzlich verabschiedete neue Landeskrankenhausplan beschert dem Johanniter-Fachkrankenhaus in Treuenbrietzen mehr Behandlungskapazität. Das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg hat den Kliniken neun weitere Planbetten zuerkannt. Damit verfügt das Haus insgesamt nun über 391 Betten auf Stationen und in Tageskliniken.

Damit setzte sich die positive Entwicklung der Fachkliniken der jüngsten Jahre fort. „Die Nachfrage nach Behandlungen und die zusätzlichen Wartezeiten darauf, die durch Einschränkungen während der Corona-Pandemie entstanden sind, gilt es nun aufzufangen“, erklärt Vivien Voigt, die Krankenhausdirektorin, gegenüber der MAZ.

Zusätzliche Fachkräfte gesucht

Doch sieht die Managerin in diesem Zusammenhang auch ein Problem. Es stelle sich die Frage nach zusätzlichen Fachkräften. „Das wollen wir nicht verhehlen“, so Voigt. Diesen Mitarbeiterbedarf gelte es abzudecken. „Dabei bieten wir gute Bedingungen“, glaubt die Krankenhausdirektorin. Derzeit hat das von ihr geleitete Haus knapp 650 Beschäftigte. Aus der eigenen Pflegeschule am Hause mit aktuell 14 Absolventen sind elf im Hause übernommen worden.

Größter Zuwachs für Rheuma-Tagesklinik

Mit der Aktualisierung des Landeskrankenhausplanes erhalte nun die Rheumatologische Tagesklinik den größten Zuwachs an Kapazität. Sie kann statt 16 nun 21 Behandlungsplätze anbieten. Außerdem bekommt die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die erst vor wenigen Wochen einen speziellen Neubau bezogen hat, vier Betten und einen Platz in der Tagesklinik Treuenbrietzen dazu. Ein weiteres Bett erhält die Innere Medizin.

Doch gibt es auch Verluste. Im Gegenzug verliere nämlich die Onkologische Tagesklinik zwei Plätze. Die Behandlungen – zumeist Chemotherapien für Lungenkrebserkrankte – könnten jedoch durch die Pneumologische Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Johanniter in Treuenbrietzen ebenso gut erbracht werden.

Während bundesweit seit Jahren in Krankenhäusern Betten abgebaut sowie Häuser geschlossen werden, begrüßt Klinikchefin Vivien Voigt die Strategie des Landes Brandenburg. Es gehe „seit Jahren einen anderen Weg, um Standorte in der Fläche offen zu halten“.

Vivien Voigt, Direktorin des Johanniter- Krankenhauses Treuenbrietzen, kann nun mit mehr Betten in Fachkliniken planen. Quelle: Thomas Wachs

Dabei dürfen Krankenhäuser jedoch nicht selbst festlegen, welche Leistungen und wie viele Betten sie anbieten. Vielmehr setzen die Vorgaben der Landeskrankenhausplanung den Rahmen für jeweils mehrere Jahre.

Bettenzahl kontinuierlich gestiegen

Für die diversen Treuenbrietzener Fachkliniken stieg die Bettenzahl zuletzt kontinuierlich. Im Jahr 2006 verfügten sie noch über 347 Betten. Der Anstieg auf heute 391 Betten stehe somit „deutlich gegen den allgemeinen Trend in der Gesundheitswirtschaft“, heißt es vom Fachkrankenhaus mit verschiedenen Abteilungen in Treuenbrietzen.

Das Johanniter-Krankenhaus vereint historische mit modernen Gebäuden für die diversen Fachkliniken. Quelle: Thomas Wachs

Es verfügt über Plätze zur stationären Behandlung sowie in Tageskliniken in den Bereichen für Rheumatologie, Orthopädie und Rheumachirurgie, in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie in der Fachrichtung Pneumologie und Thoraxchirurgie.

Zum Treuenbrietzener Standort gehören eine hauseigene Pflegeschule mit 22 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sowie das Medianzentrum für Physio- und Ergotherapie und Unfallrehabilitation sowie das Gesundheitszentrum für Sozialpsychiatrie.

Von Thomas Wachs