Johanniter-Krankenhaus erwartet erste Corona-Patienten in Isolationshaus

Treuenbrietzen

Nach intensiver Arbeit ist es nun wie die Ruhe vor dem Sturm. Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ist bereit für die Aufnahme und isolierte Behandlung einer größeren Zahl von Patienten, die schwer an der hoch ansteckenden Lungenkrankheit Covid-19 leiden. Auf vielen Ebenen liefen die Vorbereitungen dafür seit gut zwei Wochen auf Hochtouren.

Bisher elf positive Tests

„Wir bereiten uns darauf vor, dass der erste Fall Ende dieser Woche eintreffen könnte“, sagt Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor des Fachkrankenhauses. Bislang gibt es dort keine stationären Corona-Patienten. Bisher hatten nur 5,2 Prozent der bis Donnerstag ambulant erfolgten 211 Corona-Abstriche ein positives Ergebnis. „Alle elf Betroffenen waren in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, mit dem sie daheim genesen können“, erklärt der Intensiv-Mediziner.

Die Mitarbeiter der Intensivstation am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen rufen die Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit die Zahl schwerer Covid-19-Erkrankungen möglichst gering bleibt. Quelle: Johanniter-Kliniken

In Fortführung der Tradition der renommierten Beelitzer Lungenheilstätten verfügen die Treuenbrietzener über die größte Lungenfachklinik Brandenburgs mit allein 154 Betten. Sie und ihre Experten sind im Krisenplan zur Bewältigung der Corona-Pandemie eine der zentralen Aufnahmestellen für Patienten mit schweren Symptomen der Covid-19-Erkrankung.

So läuft die Teststation am Krankenhaus Seit 6. März kamen lediglich einzelne Personen in die Corona-Teststation am Krankenhaus Treuenbrietzen. An einem Spitzentag waren es inzwischen rund 50. Bis Donnerstag haben sich insgesamt 211 Personen testen lassen. Davon waren elf mit dem Coronavirus infiziert, vier weitere hatten Influenza. Die Corona-Ambulanz ist nach Angaben der Klinik jetzt ausreichend personell besetzt und mit Testmitteln ausgestattet. Die Labore liefern die Ergebnisse meist nach 24 oder 48 Stunden. Im ärztlichen Dienst wird die Corona-Ambulanz nun abwechselnd unterstützt von einem Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg und einem Arzt und Johanniter im Ruhestand, dem Kuratoriumsvorsitzenden des Johanniter-Seniorenzentrums Jüterbog. Hinzu kommen zwei Pflegeschülerinnen, die viele Telefonate abwickeln und andere Tätigkeiten in der Praxis ausüben. Getestet werden nur Verdachtsfälle nach Richtlinien des Robert-Koch-Institutes mit Überweisung und nur nach telefonischem Erstkontakt mit dem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt des Landkreises. Ein Infotelefon mit Bandansage ist geschaltet am Krankenhaus unter 033748/81848. Weitere Informationen auf der Internetseite der Kliniken unter www.johanniter-treuenbrietzen.de.

Bis zu 34 Intensiv-Behandlungsplätze mit Beatmungsmaschinen könnte das Krankenhaus zur Verfügung stellen. Dazu ist ein separates Gebäude komplett freigezogen und umstrukturiert worden, um den besonderen Anforderungen für Covid-19-Patienten gerecht werden zu können.

„Auch sonst sind wir mit der Behandlung infektiöser Lungenkrankheiten wie Tuberkulose, Grippe und anderen befasst und halten schon Infektionszimmer vor“, erklärt der oberste Arzt des Hauses. Für einen Corona-Ausbruch sind zunächst acht Isolierbetten vorgesehen. Sie können in einem ersten Schritt auf 24 Betten aufgestockt werden. „Es gibt auch bei uns einen vielstufigen Pandemieplan, der Handlungsszenarien für unterschiedliche Situationen beschreibt“, erklärt Martin Spielhagen.

Ausweitung in mehreren Schritten

Die Corona-Station mit 24 Plätzen werde erst belegt, wenn die vorhandenen acht Isolationsbetten der Lungenfachklinik nicht ausreichen sollten. Vier Intensivbetten werden im ersten Schritt vorgehalten. „Deren Ausweitung erfolgt in mehreren Schritten auf bis zu 34 Betten. Alles was darüber hinausgeht, muss situativ geregelt werden“, erklärt der Doktor.

Zum Schutz vor Corona-Infektionen gelten am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen besondere Vorsichtsmaßnahmen schon am Eingang. Quelle: privat

Große Herausforderung in der bisher ungekannten Situation ist bereits aktuell der Schutz von Mitarbeitern und Patienten im weiter nötigen regulären Klinikbetrieb vor einer Ansteckung durch das Corona-Virus. „Wir tun selbstverständlich alles, was die Übertragungswege unterbrechen kann.“

Speiseräume geschlossen

Covid-19 Verdachtsfälle werden bis zur Vorlage von Screening-Tests hygienisch isoliert. Allgemein erfolgt die Speiseversorgung statt in Speiseräumen nun in Patientenzimmern. Dort wurde die Belegung reduziert und in Wartebereichen sind Stühle auseinandergerückt worden.

In der Cafeteria wurden Möbel verteilt und der Durchlauf reduziert, indem nur noch Mitarbeiter Zugang haben. Besuch für Patienten ist allgemein verboten.

Seit zwei Wochen ist nichts mehr wie gewohnt im Klinikalltag. Vor allem steht die Beschaffung von Schutzausrüstung im Vordergrund. „Momentan beschäftigt uns die Grippewelle. Als Lungenklinik behandeln wir auch Tuberkulosepatienten. Für beide Krankheitsbilder sind die Schutzmaßnahmen der Angestellten identisch zu Covid-19“, erklärt der ärztliche Chef des Krankenhauses.

Schutzkleidung nicht angekommen

Der Bedarf an Schutzkleidung sei aktuell nicht berechenbar angesichts der Corona-Krise. „Wir haben dieselbe Problematik wie alle anderen Gesundheitsdienstleister, an Nachschub zu kommen und hoffen sehr, dass uns in den nächsten Tagen etwas erreicht, entweder von den zentralen Stellen oder von unseren Lieferanten“, sagt Vivien Voigt, die Direktorin der Treuenbrietzener Kliniken.

„Wir haben natürlich weitere Schutzausrüstungen wie Masken, Brillen, Kittel und Ähnliches beim Gesundheitsministerium bestellt, bisher hat uns nichts erreicht.“ Also gelte „dem ressourcenschonenden Verbrauch unter Beachtung der krankenhaushygienischen Richtlinien höchstes Augenmerk“. Kurzum: Es wird gespart, wo es möglich ist.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen erfolgen Corona-Tests in einem Zelt. Im Gebäude dahinter entsteht eine isolierte Spezialstaion. Quelle: Johanniter-Krankenhaus

Auch Notpläne werden schon geschmiedet. Wenn alle Versorgungsstränge reißen, wäre die eigene Apotheke am Krankenhaus in der Lage, „Desinfektionsmittel im Bedarfsfall selbst herzustellen“, erläutert Vivien Voigt.

Großer Andrang am Telefon

„Die Vorbereitungen für Covid-19 -Patienten binden vielschichtige Kapazitäten in allen Bereichen “, so die Managerin. „ Zum einen verzeichnen wir seit zwei Wochen einen extremen Anstieg von Anrufen zum Corona-Thema. Dazu gehören Fragen, ob man ein Verdachtsfall ist, wann man zum Test kommen kann, ob geplante ambulante oder stationäre Diagnostik- oder Behandlungs-Termine noch stattfinden und vieles mehr. Auch Absagen geplanter Termine seitens der Patienten aus Sorge gehören dazu“, sagt die Klinik-Chefin.

Völlig neue Strukturen

Zum anderen entstehen völlig neue organisatorische Strukturen. Ganze Abteilungen ziehen um, Leistungen werden verschoben, Personal wird freigesetzt oder für andere Aufgaben eingesetzt.

Aktuell werden in Krankenhausambulanzen nicht lebensnotwendige Untersuchungen sowie Behandlungen und Operationen Stück für Stück heruntergefahren. „Das betrifft vor allem Operationen im Bereich Orthopädie und Rheumachirurgie sowie Thoraxchirurgie“, erklärt Martin Spielhagen. Patienten der bisherigen Rheumastation im künftigen Corona-Gebäude ziehen um.

Die Tagesklinik Rheumatologie ist seit Montag geschlossen. Ebenso die Krankenpflegeschule. Die Schüler befinden sich zur Verstärkung alle im praktischen Einsatz. Das Johanniter-Medianzentrum hat Trainingsmöglichkeiten für private Nutzer und Sportgruppen eingestellt. Lediglich Einzelbehandlungen mit Verordnung werden noch durchgeführt.

Große Verunsicherung bei Patienten

Die Verunsicherung der Patienten sei allgemein groß, jedoch das Verständnis für die Abstandsregeln deutlich gewachsen. Die meisten Patienten reagierten verständnisvoll, wenn bestimmte Termine verlegt werden. Doch nicht in jedem Fall sei dies aktuell nötig. „Wir raten Patienten dazu, abzuwarten, ob seitens der Klinik die vereinbarte Behandlung verschoben werden soll, denn das hat monatelange Wartezeiten zur Folge. Man kann heute noch nicht sagen, wann ein Ersatztermin zustande kommt“, erklärt die Krankenhaus-Direktorin.

Das Team der Corona-Testambulanz am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen wird nun auch unterstützt von Krankenpflegeschülern und einem Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Quelle: JKH

Probleme gibt es zuweilen in der Corona-Ambulanz am Hause: Nicht immer erfüllen die Interessenten die Voraussetzungen für einen Test. Der soll teilweise lediglich auf eigenen Wunsch oder dem von Arbeitgebern erfolgen. Doch stellt Martin Spielhagen klar: Wenn weder vom Gesundheitsamt eine Untersuchung angeordnet wurde, noch vom Hausarzt eine entsprechende Überweisung vorliegt und auch kein Verdachtsfall nach Richtlinien des Robert-Koch-Insitutes gegeben ist, werden die Kosten für einen Corona-Abstrich in Rechnung gestellt. „Wir wollen damit sowohl unser Personal, als auch Laborkapazitäten für die Klärung echter Verdachtsfälle freihalten und erwarten dafür Verständnis. Das bringen jedoch nicht alle Menschen auf“, erzählt der Mediziner.

Unkalkulierbare wirtschaftliche Folgen

Ihn treiben zudem bereits weitere Sorgen um. Denn alle Abweichungen vom üblichen Klinikalltag und die zusätzlichen Investitionen haben auch bislang unkalkulierbare wirtschaftliche Folgen für das Krankenhaus.

„Auch der aktualisierte Referentenentwurf stattet die Kliniken nicht adäquat finanziell aus“, kritisiert Martin Spielhagen. „Der Entwurf zur finanziellen Sicherstellung der Deutschen Krankenhausgesellschaft zu einer pauschalisierten Fortführung der Vergütung wurde nicht gehört. Auch wurde so auf ein Aussetzen der überbordenden Bürokratie verzichtet. Ein kooperierender Partner hat aufgrund der fehlenden Ausfinanzierung daher bereits die Bestellung von Beatmungsgeräten für die Intensivstation um 50 Prozent gekürzt“, sagt Martin Spielhagen.

Von Thomas Wachs