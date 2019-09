Treuenbrietzen

Es ist die höchste regionale Versammlung des Johanniterordens, die am Wochenende in Treuenbrietzen getagt hat. Zum alljährlich an wechselnde Orten veranstalteten Rittertag kamen dort Mitglieder der Brandenburgischen Provinzialgenossenschaft zusammen. Sie ist die älteste Genossenschaft des geistlichen Ordens. Ihm gehören weltweit rund 4000 Ritter an. Die Brandenburgische Genossenschaft geht auf das Jahr 1853 zurück.

Zur Galerie Die Brandenburgischen Provinzialgenossenschaft des Johanniterordens tagt am Krankenhaus in Treuenbrietzen zum Rittertag. Ein Gottesdienst fand in der Marienkirche statt.

„Wir haben gut 80 Ritter aus verschiedene Teilen Deutschland in Treuenbrietzen begrüßt und waren zuzüglich Familienangehörigen somit insgesamt gut 150 Teilnehmer“, erklärt Friedemann Rojahn, der Organisator des Rittertages, gegenüber der MAZ.

Nach einem lockeren Kennenlernabend am Freitagabend am Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten, standen am Sonnabend am eigentlichen Tagungsort auf dem Gutshof des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen zunächst Formalitäten bei der Ritterversammlung auf der Tagesordnung. „Rechenschaftsberichte sowie Zuwahlen zum Konvent und einiges mehr waren abzuarbeiten“, erklärt Friedemann Rojahn.

Führungen und Vorträge

Führungen durch das Johanniter-Krankenhaus sowie Vorträge von Chefärzten einiger Kliniken und ein Rahmenprogramm für Angehörige auf dem Gutshof wurden zudem geboten. Den Tag beschlossen dort ein Empfang und ein festliches Abendessen im Festsaal.

Der Rittertag des Johanniterordens fand in Treuenbrietzen statt. Dazu gab es am Sonntag einen Gottesdienst in der Marienkirche. Quelle: Thomas Wachs

Öffentlicher wahrzunehmen waren die Ritter sodann am Sonntagmorgen beim Abendmahlsgottesdienst gemeinsam mit der Gemeinde Sankt Marien. Wie zu besonderen Anlässen wie dem jährlichen Rittertag üblich, zogen die Ordensmitglieder dazu in ihren Rittermänteln samt dem Johanniterkreuz in die Marienkirche ein.

18 Genossenschaften in Deutschland

Der im Jahr 1099 in Jerusalem gegründeten Johanniterorden hat 18 Genossenschaften in Deutschland und fünf im europäischen Ausland. Die Brandenburgische Genossenschaft besteht aus vier Subkommenden in Berlin und einer in Potsdam.

Die Brandenburgische Provinzial-Genossenschaft betreibt zahlreiche Einrichtungen und Werke, unter anderem das Johanniter-Krankenhaus im Fläming in Treuenbrietzen, Altenpflegeeinrichtungen in Jüterbog und ein Wohnheim für Behinderte in Berlin-Britz.

Mitglieder können dem Johanniterorden nicht aus eigenem Antrieb beitreten. Sie müssen gerufen werden. Ein Bürge muss zudem bereit sein, für die Einstellung des neuen Ritters zu haften.

Von Thomas Wachs