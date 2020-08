Treuenbrietzen

Das Wagnis für einen zweiten Anlauf mit einer Premiere ist geglückt. Viermal fanden an den zurückliegenden beiden Wochenenden in Treuenbrietzen Feierstunden zur Jugendweihe statt. Insgesamt 123 Mädchen und Jungen von der Oberschule Brück sowie von der Gesamtschule Treuenbrietzen absolvierten den Festakt, der lange auf der Kippe stehen musste. Er fand nun erstmals unter freiem Himmel statt.

Zur Galerie Die wegen der Corona-Pandemie im Mai nicht möglichen Jugendweihen sind in Treuenbrietzen nun erfolgreich im Freien nachgeholt worden.

Damit waren die Treuenbrietzener landesweit in Brandenburg die ersten, die überhaupt in diesem Jahr noch Jugendweihen absolviert hatten. Eigentlich wären diese im Mai erfolgt, musste wegen der Corona-Pandemie aber ausfallen.

Anzeige

„Wir und die Eltern sind froh, dass wie uns für die Variante im Freien entschieden hatten und die Feiern nicht in das nächste Jahr verschoben haben“, sagt Christina Bunzel. Die Veranstaltungsmanagerin organisiert die Feierstunden gemeinsam mit Elternvertretern und Helfern ansonsten stets im Kino „Kammerspiele“. Diesmal bot der historische Gutshof des Johanniter-Krankenhauses das Ambiente.

Weitere MAZ+ Artikel

Fleißige Helfer hinter den Kulissen

Am Ende sei es eine logistische Herausforderung gewesen, „die nur unter Mitarbeit vieler freiwilliger Helfer hinter den Kulissen zum Erfolg werden konnte“, sagt Christina Bunzel. So habe es vom Johanniter-Krankenhaus sofort Unterstützung gegeben, als die Wahl auf die Wiese im Hof fiel.

Der Gutshof des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen bot erstmals die Kulisse für die Feierstunden zur Jugendweihe. Quelle: Stefan Specht

Und weil für die insgesamt vier Durchgänge an zwei Sonnabenden immer auch die Wetterprognose nicht verlässlich war für Feierstunden ohne Regen, musste doch noch das große Festzelt der Stadt Treuenbrietzen aufgebaut werden recht spontan. „Feuerwehrleute aus Brachwitz und Marzahna waren dafür eine super Hilfe“, erzählt Christina Bunzel dankbar.

Die wegen der Corona-Pandemie im Mai nicht möglichen Jugendweihen sind in Treuenbrietzen nun im Freien nachgeholt worden. Quelle: Stefan Specht

Großer Vorteil an frischer Luft war jedoch, dass die Feierstunden laut Hygienekonzept ohne Maskenpflicht stattfinden konnten. Für die jeweils gut 200 Gäste pro Durchgang gab es zugewiesene Plätze mit Abstand unter den Familiengruppen. „Zwischen den Durchgängen haben wir die Sitze alle desinfiziert und zur Kontaktverfolgung natürlich die üblichen Liste ausgelegt“, erklärt Christina Bunzel zu den Besonderheiten des Jugendweihejahrganges 2020.

Neuer Ort kam bestens an

Trotz der besonderen Umstände sei die Feierstunde sehr gelungen. „Viele Eltern waren begeistert von der Location und dem sehr emotionalen Festakt, bei dem vor allem auch die Musiker sehr auf die Tränendrüse gedrückt haben“, erzählt Heike Gassner-Schäl. Ihre Familie aus Groß Marzehns hat nun die inzwischen dritte Jugendweihe mit ihrer jüngsten Tochter Lisa-Marie Schäl erlebt und im Elternteam auch mit organisiert.

Die Organisation der Jugendweihen in Treuenbrietzen übernimmt ein Team aus Eltern und Helfern um Christina Bunzel (2. v. r.). Quelle: Stefan Specht

Die Stadthalle aus den Jahren nach der Wende und später das Kino hat die dreifache Mutter schon als Veranstaltungsorte erlebt. „Hier draußen war das jetzt eine ganz besondere Stimmung“, sagt sie nun nach der Premiere an der frischen Luft. Dazu habe es so viele positive Resonanz gegeben, dass inzwischen darüber nachgedacht werde, den Ort künftig wieder so zu nutzen.

In Bad Belzig ist die traditionell vom Humanistischen Regionalverband Brandenburg an der Havel/ Bad Belzig organisierte Jugendfeier auf das nächste Jahr verschoben worden. Für den Jahrgang 2020 ist dort nun ein Termin am 17. April ins Auge gefasst.

Von Thomas Wachs