Ohne Kontrolle kommt keiner ins Krankenhaus Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen arbeitet im Spagat zwischen der Erwartung schwerer Corona-Fälle sowie der Aufrechterhaltung wichtiger Behandlungen und Operationen der Fachkliniken. Weiterhin sehe sich das Haus gut gewappnet zur Behandlung von Patienten mit Covid-19-Erkrankungen. „Aktuell ist keine Überlastung unseres Krankenhauses zu erwarten“, sagt Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor.

Gebäudetrakt umgebaut

Bislang blieb ein Andrang von Corona-Fällen nämlich aus. Schwere Fälle gab es nicht. Dabei hatte das Fachkrankenhaus mit seiner Lungenfachklinik in den zurückliegenden Wochen der Pandemie großen Aufwand betrieben. Unter anderem ist ein Gebäudetrakt umgebaut worden. Er wird ausschließlich für Covid-19-Patienten vorgehalten. Zwar musste dort die „Corona-Normalstation“ vor wenigen Tagen nun für erste Ernstfälle ans Netz gehen.

Isolationshaus nur selten belegt

Allerdings wurden deren 24 Betten bisher nur vereinzelt nachgefragt. „Zumeist dienten sie der Isolation von Verdachtsfällen“, erklärt der Ärztechef. „Sie konnten in der Regel nach ein bis zwei Tagen entweder das Krankenhaus wieder mit einem Negativbefund nach Hause verlassen oder wurden intern in die Fachabteilung verlegt, in die sie ursprünglich aufgenommen werden sollten zu sonstigen Behandlungen. Vereinzelte Covid-19-Patienten gingen nach ein bis zwei stationären Tagen wieder in die häusliche Versorgung.

Aktuell werde ein an Covid-19 erkrankter Patient auf der Corona-Normalstation behandelt. Zudem ein Verdachtsfall. In der Mitarbeiterschaft gebe es aktuell keine Corona-Erkrankungen. Lediglich eine Person befinde sich in häuslicher Isolation, teilt die Klinik auf Anfrage der MAZ mit.

Kooperation im Klinikverbund

In der vorigen Woche hatte das Treuenbrietzener Fachkrankenhaus zwei Corona-Verdachtsfälle über den Klinik-Verbund VCC-West, der Patienten bestmöglich nach Krankheitsbildern und Kapazitäten verteilen soll in der Region, aus dem Josefs-Krankenhaus in Potsdam übernommen zur Intensivbehandlung. Diese bestätigten sich aber nicht. „Die Intensivpflicht gründete sich auf andere Erkrankungen“, erklärt Martin Spielhagen.

Martin Spielhagen ist Ärztlicher Direktor am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen. Quelle: Johanna Uminski

Nach Einschätzung der Klinilk-Leitung haben sich die Vorbereitungen zur Aufnahme von Covid-19-Patienten nach Vorgaben des Robert-Koch-Institutes in der Praxis bislang gut bewährt. „Die gesamte Pandemie-Situation ist eine neue Erfahrung. Bisher war es Theorie, niedergeschrieben in Pandemieplänen, zu denen jedes Krankenhaus verpflichtet ist“, sagt Krankenhaus-Direktorin Vivien Voigt.

Besuchersperre gilt weiter

Ihr Haus habe „sehr zeitig“ schon Anfang März angefangen, „Infektionsschutzmechanismen zu aktivieren, schon bevor Bund und Länder ihre Regelungen im März erließen. Öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt, ein Corona-Ambulanz-Zelt aufgebaut sowie Mitarbeiter zur Pandemie geschult. Seit gut sechs Wochen gilt eine Besuchersperre und die Krankenhausgastronomie ist geschlossen.

Zahl der Corona-Tests sinkt Im Testzentrum für Corana-Abstriche am Krankenhaus Treuenbrietzen sinkt die Nachfrage inzwischen wieder. Daher wurden die ambulanten Abstrichzeiten deutlich reduziert. An den Wochenenden und Feiertagen sind sie eingestellt. Erfolgt sind seit 6. März insgesamt 436 ambulante Abstriche. Davon verliefen 16 positiv auf Corona und vier auf Influenza Aktuelle Zeiten für ambulante Corona-Tests sind zu finden im Internet unter www.johanniter-treuenbrietzen.de>Corona.

Seit der zweiten Aprilwoche erfolgen Kontrollen noch vor Zutritt zum Krankenhaus. „Keiner kommt ins Haus, ohne dass er Mitarbeiter ist, von Ärzten als Besucher legitimiert ist oder als Patient avisiert ist“, erklärt Martin Spielhagen. „Praktisch sind alle Krankenhaus-Eingänge geschlossen und nur durch Mitarbeiter zu benutzen.

Ohne Kontrolle kein Zugang

Alle neu ankommenden Patienten durchlaufen an der Anfahrt per Krankenwagen eine auf die Corona-Abklärung ausgerichtetes Aufnahmeverfahren. Dabei wird festgelegt, ob und wohin sie Zutritt erhalten. „Ungetestete Patienten und Verdachtsfälle kommen bis zum Testergebnis auf die Corona-Normalstation, bevor sie in die geplante Fachklinik aufgenommen werden“, sagt der Ärztliche Direktor.

Denn alle Treuenbrietzener Fachkliniken für Rheuma, Lungenerkrankungen und Psychiatrie laufen im regulären Betrieb, allerdings mit Änderungen und Regeln zur Corona-Vorsorge. Dazu wurden Ambulanzen und einzelne Tageskliniken geschlossen sowie aufschiebbare Operationen ausgesetzt.

Weiterhin lebensbedrohliche Fälle

Weiterhin versorgt die Thoraxchirurgie durchgehend schwer erkrankte Patienten operativ. So wurden vergangene Woche vier solcher Patienten aus den Ruppiner Kliniken Neuruppin übernommen. Weitere Zugänge sollen folgen. „Die thoraxchirurgische Versorgung läuft also weiterhin, da sie häufig lebensbedrohlich Erkrankten, zum Beispiel Lungenkrebspatienten, gilt“, sagt Martin Spielhagen.

Orthopädische Eingriffe indes wurden drastisch reduziert oder in Größenordnungen seitens der Patienten abgesagt. „Hier ist keine kurzfristige Wiederaufnahme vorgesehen“, so der oberste Mediziner.

Kosten drastisch gestiegen

Die von der Bundespolitik in Aussicht gestellte finanzielle Ausgleich für Mehraufwand zur Schaffung von Intensivbetten oder zur Deckung von Verlusten herkömmlicher Behandlungen helfe, „in der kritischen Phase, die freigehaltenen Betten zu refinanzieren“.

Allerdings seien die Kosten anderer Schutzmaßnahmen wie zum Wachdienst und persönlicher Schutzausrüstung drastisch gestiegen. Eine Bewertung zu den wirtschaftlichen Folgen für die Kliniken „kann erst nach der Pandemie verlässlich vorgenommen werden“, heißt es von der Direktorin der Treuenbrietzener Kliniken.

Indes die Versorgung mit Schutzkleidung bereite dem Krankenhaus derzeit keine Probleme mehr. Es gebe einen Einkaufsverbund der Johanniter für mehrere ihrer Einrichtungen, der sehr gut funktioniere. „Natürlich sind auch wir von den Preissteigerungen durch die globale Nachfrage nach Schutzartikeln betroffen“, sagt Vivien Voigt.

Im Rahmen der Corona-Eindämmung stellt die Apotheke am Krankenhaus Treuenbrietzen nun Desinfektionsmittels selbst her. Quelle: Johanniter

Bei Desinfektionsmitteln entspanne sich die allgemeine Versorgungslage in Deutschland. Seit einer Woche stellt die Klinik-Apotheke in Treuenbrietzen aber auch selbst Händedesinfektionsmittel her. Aus 1000 Litern Ethanol als Rohstoff entstehenden 1200 Liter Desinfektionsmittel. Sie gehen zum größten Teil an Johanniter-Seniorenhäuser in Berlin, Jüterbog, und Stendal. Eine weitere Lieferung erhalten die Recura-Kliniken Beelitz-Heilstätten.

