Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen trägt der allgemeinen Entwicklung nun Rechnung und kehrt schrittweise zum Normalbetrieb zurück.

Am Freitag sind zum letzten Mal ambulante Corona-Abstriche dort möglich. Mangels Nachfrage wird die Stelle geschlossen. Betroffene können sich dann an das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark, heißt es. Wie die MAZ auf Nachfrage erfuhr ist auch die Abstrichstelle in Werder/ Havel schon geschlossen und hat in Teltow nur noch reduziert geöffnet. Das Zelt an der Hausarzt-Praxis in der Niemegker Straße in Bad Belzig bleibt erst mal in Betrieb.

Corona-Station geschlossen

Im Krankenhaus Treuenbrietzen ist ab sofort ist die Corona-Normalstation geschlossen. Sie war in den vergangene Wochen ohnehin nur mit vereinzelten Verdachtsfällen und Infizierten belegt. „Es wird künftig so sein, dass Verdachtsfälle im separaten Infektionsbereich der Lungenklinik nach gültigen Hygieneregeln versorgt werden“, erklärt Ina Tessnow als Assistentin der Geschäftsführung. Weiterhin stehen ihrer Aussage nach vier Intensivbetten für Corona-Notfälle bereit.

Gerüstet für zweite Welle

Das damit frei gewordene Bettenhaus steht ab Montag wieder der Rheumaklinik zur Verfügung. Außerdem nimmt die orthopädisch-rheumachirurgische Station wieder Patienten auf. In den vergangenen Monaten hätten sich lange Wartelisten für Behandlungen in diesen Fachbereichen aufgebaut. Ärzte und Pflegende sind sehr erleichtert, dass sie diese Patienten nun wieder versorgen können.

Trotzdem bleibt das Krankenhaus für eine zweite Corona-Welle gerüstet. „Viele Erfahrungen wurden gesammelt, auf die wir schnell zurückgreifen können“, wird abschließend bilanziert.

