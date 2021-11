Kind am Rathaus Treuenbrietzen angefahren – dann geflüchtet 

Treuenbrietzen

Ein Kind ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Treuenbrietzen schwer verletzt worden. Das Drama hat sich unweit des Sabinchen-Brunnens ereignet. Der beteiligte Autofahrer wird aber noch gesucht.

Wie die Polizeidirektion West am Montag berichtet, ist sie vom Rettungsdienst auf das Geschehen aufmerksam gemacht worden. Nach ersten Ermittlungen war das Kind am Freitag gegen 16.15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter auf einem Gehweg an der Großstraße unweit des Treuenbrietzener Rathauses spazieren. Das Mädchen querte dann offenbar zwischen zwei parkenden Fahrzeugen die Piste, um zum angrenzenden Rathausparkplatz zu gelangen.

Siebenjährige stürzte zu Boden

Dabei übersah es wohl einen sich von hinten nähernden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto, wodurch die Siebenjährige auf dem Boden stürzte und schwer verletzt wurde.

Der etwa 40-jährige Fahrzeugführer stoppte daraufhin kurz seinen Wagen, entfernte sich dann jedoch zügig von der Unfallstelle in Richtung der Leipziger Straße, heißt es. Die Mutter und später Rettungskräfte kümmerten sich dann um das verletzte Mädchen und brachten es kurze Zeit später in ein Potsdamer Krankenhaus, in dem es dann stationär aufgenommen werden musste.

Roter Kleinwagen wird gesucht

Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug wohl um einen älteren roten Kleinwagen gehandelt habe. Durch den Zusammenstoß mit dem Kind sei der linke Außenspiegel beschädigt worden und hing anschließend herunter.

Die Kriminalpolizei bearbeitet nun den Unfall und hat Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Brandenburg/Havel, 03381 / 56 00.

Von René Gaffron