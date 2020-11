Marzahna

Voller Tageslicht, mit viel Durchblick, warmem Fußboden und sehr ruhig präsentiert sich das nagelneue „Haus der kleinen Strolche“ in Marzahna. Ohne großen Wirbel in den Neubau der Kindertagesstätte eingezogen sind kürzlich 35 Mädchen und Jungen. Eine offizielle Einweihung mit vielen Gästen muss angesichts der Corona-Pandemie allerdings noch warten.

Zur Galerie Angesichts der Corona-Vorsorge ging der schmucke neue Kindergarten in Marzahna jetzt auch ohne Eröffnungsparty offiziell in Betrieb.

„Obwohl die Kinder hier natürlich auch spielen, toben und Musik machen, bekommen die übrigen davon meist nicht viel mit“, erzählt Cortina Straub, die Leiterin des Hauses. „Der Architekt hat innen und nach außen viel Wert auf ein Schalldämmung gelegt.“ Das spürt man sofort schon beim Betreten des Flures.

Von ihm gehen großzügige Gruppenräume, eine Aula als Mehrzweckraum sowie Büros und für jede Altersgruppe eigens gestaltete Sanitärräume ab mit größeren und kleineren Toiletten und Waschbecken. Alle Gruppenräume haben direkte Verbindung zum großen Außengelände mit Spielplatz und Terrasse.

Moderne Architektur, viel Platz und Verbindung nach draußen bietet der Neubau des Kindergartens in Marzahna. Quelle: Thomas Wachs

Nach einigen Problemen seit dem 2017 erfolgten Baustart konnten die kleinsten Bürger aus Marzahna und der Umgebung bis hin nach Treuenbrietzen nun endlich das neue Domizil beziehen. Fast 1,14 Millionen Euro investierte die Stadt Treuenbrietzen in die Tagesstätte im Ortsteil. Dafür flossen auch Fördergelder.

Engpass bei Kita-Plätzen bleibt akut

Stand das Haus der kleinen Strolche dort noch vor einigen Jahren vor der Schließung, ist es angesichts deutlich gestiegener Kinderzahlen heute unentbehrlich, um den Mangel an Betreuungsplätzen im gesamt Stadtgebiet aufzufangen. Trotzdem fehlen in der gesamten Stadt derzeit gut 60 Plätze. Eltern werden auf lange Wartelisten gesetzt.

Viel Platz im neuen Domizil Der neue Kindergarten in Marzahna kostet inklusive der Außenanlagen exakt 1,139 Millionen Euro. Förderungen in Höhe von rund 724.000 Euro flossen vom Land Brandenburg. Platz ist auf insgesamt 383 Quadratmetern im Gebäude. Davon entfallen 230 Quadratmeter auf Gruppenräume. Zudem gibt es 136 Quadratmeter Terrasse und 1900 Quadratmeter Spielplatz.

Darum bleibt in Marzahna vorerst auch noch das bisherige Domizil des Kindergartens gleich gegenüber noch in Betrieb. „Nach einem gemeinsamen Start in den Tag im Neubau haben dort die aktuell 13 Vorschulkinder ihren eigenen Bereich tagsüber“, erklärt die Kita-Leiterin. Sie ist seit 2018 im Haus und übernahm 2019 die Leitung.

Cortina Straub leitet die Kita in Marzahna. Quelle: Thomas Wachs

Der Neubau direkt neben der historischen Bockwindmühle ist für 35 Kinder konzipiert. „Aufgestockt werden soll vorübergehend auf 42 Plätze“, erklärt Ralf Gronemeier, der Leiter des Bürgeramtes im Rathaus Treuenbrietzen. „Ein Antrag auf eine Erweiterung der Kapazität ist gestellt.“ Somit werden in Marzahna weiterhin 55 Jungen und Mädchen von der Krippe bis zur Vorschule betreut.

Dazu kann Cortina Straub auf ihr Team mit sieben Erzieherinnen sowie einem Hausmeister, einer Küchenkraft und einer Auszubildenden zurückgreifen. Die schmucke neue Küche ist das Reich von Anka Gutewort. Sie bereitet für die Kinder Frühstück sowie Vesper zu und gibt das angelieferte Mittagessen aus.

Schmucke Küche aus Spenden gebaut

Eingerichtet werden konnte die moderne Küche vor allem mit Hilfe von Spenden. Sie flossen über den Förderverein der Kita sowie vom Ortsbeirat und vor allem aus der Stiftung Energiequelle. Sie schüttet Anteile aus Erträgen des Windparks im benachbarten Feldheim regelmäßig an Vereine und soziale Projekte in den Dörfern der Umgebung aus.

Die moderne Küche ist das Reich von Anka Gutewort. Quelle: Thomas Wachs

„Wir haben einen engen Kontakt zum Dorf sowie viel Unterstützung der Bürger und Betriebe“, erzählt Cortina Straub. „Vor der Corona-Pause waren wir bei den Dorfaktivitäten immer mit dabei mit einem Programm der Kinder. Beliebt sind auch unsere Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen bei Senioren“, sagt die Kita-Chefin. Sie hofft, dass dies alles bald wieder möglich ist. Dann soll auch der Kita-Neubau noch mit einem Eröffnungsfest gefeiert werden.

Von Thomas Wachs