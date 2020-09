Kinderbuch-Design aus Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Als kleines Mädchen war Stefanie Jeschke lieber Erfinderin. Das Zeichnen gehörte nicht unbedingt zu ihren Hobbys. Heute ist die Treuenbrietzenerin Kinderbuch-Illustratorin und gewährte Einblick in ihr kunterbuntes Atelier.

Geordnet und aufgeräumt ist es in jenen Räumen, wo die Fantasie der Diplom-Designerin mit Kindergeschichten in einem Druckwerk verschmelzen. „In einigen Schränken ist sicher nicht alles akkurat, aber ich brauche die Ordnung nach außen“, erzählt die 39-Jährige. Etwa zehn Projekte stemmt sie pro Jahr nebst Mann und zwei Kindern.

Der Alltag ist die beste Inspiration

„Das Leben schafft die besten Bilder“, ist so etwas wie ihr Credo geworden. So versteckt sie in den Illustrationen auch gern etwas Heimatliches oder charakteristische Züge von Freunden und Familie. „Wenn ich Männer zeichne, sehe sie oft aus wie meiner“, sagt sie und findet, dass ihre Arbeit so noch authentischer wird. Ihre Diplomarbeit: ein zeitlose Broschüre über Treuenbrietzen. Zeitlos, weil sie vergängliche Daten wie Adressen und Telefonnummer ausspart und auch nachhaltig, weil sie mit Informationen arbeitet, die allgemeingültig sind. So landet die Broschüre nicht unbedingt gleich im Müll, sondern wird mehrfach genutzt.

„Ich wär so gern... dachte das Erdmännchen“ hieß das erste Kinderbuch, dass Jeschke als Gemeinschaftswerk mit ihrem einstigen Dozenten und Kinderbuchautor Werner Holzwarth illustriert hat. Darin bewundert das Erdmännchen die tollen Zoo-Mitbewohner wie Schimpansen, Bären und Löwen und möchte ihnen nacheifern. Dabei ahnt es nicht, dass auch seine Gegenüber voller Bewunderung für seine Flinkheit sind. „An seinem ersten Werk wird man gemessen“, sagt Jeschke. Alles was danach kommt, muss mindestens genauso gut sein. Bei diesem Kinderbuch ist es gelungen. Inzwischen ist es in zehn Sprachen übersetzt worden.

„Ich bin keine freie Künstlerin, sondern habe schon immer angewandt und lösungsorientiert gearbeitet“, erzählt Jeschke über ihren Arbeitsstil. Oft bekommt sie die Texte an die Hand und beginnt dann Skizzen zu zeichnen, die später mit Gouache-Farben coloriert werden. Das Besondere an diesen Farben ist, das sie sowohl pastös wie Acrylfarben aufgetragen werden können, aber auch genauso leicht wasserlöslich sind wie Aquarellfarben. So kann die Designerin mit der Konsistenz spielen und den Farbauftrag so gestalten, wie es passt.

Kreativblockaden kennt Jeschke so gut wie nicht. Klar, an einigen Tagen kommt sie schneller, an anderen langsamer voran. Doch bisher hat der Ideenreichtum kein Limit erreicht. Dafür ist sie auch ihren Dozenten an der Bauhaus-Universität in Weimar sehr dankbar. Obwohl sie ursprünglich vor hatte, Kunsterziehung oder Architektur zu studieren, hat sie sich mit guten Abiturnoten und sehr guten Arbeitsproben als eine von 300 Bewerbern für einen der 30 Plätze im Studiengang Kommunikatives Design qualifiziert.

Von namhaften Dozenten gelehrt

„Unser Dozent und erfolgreicher Kinderbuchautor Werner Holzwarth hat sich sehr darum bemüht, dass wir mit vielen namhafte Illustratoren zusammengearbeitet haben“, erzählt Jeschke. Schließlich wurde die Illustration ihre persönliche Stärke und Faszination und ist es bis heute geblieben.

Jeschkes Zeichnungen sind zu 90 Prozent handgemacht. Doch einige Verlage setzen inzwischen auf digitale Kunst. So landen die auf Originalgröße gezogenen Entwürfe auf dem A3-Scanner. Ein Mittelweg, der für die Designerin gut funktioniert. Ihre Inspiration finden sie in Dingen, die ihr zufällig über den Weg laufen. Situationen, Stadtbilder, alltägliche Geschichten: sie alle halten Einzug ins Brainstorming, um dann im richtigen Moment als Idee auf Papier festgehalten zu werden. Momentan mag sie alles „was krabbelt und kreucht“. So landet als Fünf-Minuten-Werk ein kleiner Käfer auf dem Kartonbogen.

Sind die Illustrationen verschickt, trudelt nach einigen Wochen ein Belegexemplar bei der Treuenbrietzenerin ein. „Das ist oft eine Überraschung“, sagt sie. Nicht immer gefällt ihr das Ergebnis zu 100 Prozent. Bei der Covergestaltung zum Beispiel, fällt ihr Blick oft auf die verwandte Typographie. „Grundsätzlich schicke ich dort auch einen passenden, eigenen Vorschlag mit“, sagt Jeschke, aber wie das Ergebnis aussieht, liegt dann nicht mehr in ihrer Hand.

In einigen Fällen klappt es. Wie zum Beispiel bei „Pups, die Maus“. Ständig muss das kleine Nagetier pupsen und schiebt es anderen in die Schuhe. „Da passte es einfach am besten, den Buchtitel optisch wie ausgeschnittene Zeitungsbuchstaben zu gestalten, wie es Verbrecher bei Erpressungsbriefen machen“, so Jeschke. Denn ein bisschen kindlich kriminell ist es schon, seinen eigenen Pups jemand anderem anzuhängen.

Von Natalie Preißler