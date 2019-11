Treuenbrietzen

Mit einer Sonderveranstaltung erinnert der Kinoförderverein Treuenbrietzen am Freitag an den Mauerfall vor 30 Jahren. Der Abend des Erinnerns und Gedenkens im Kino „ Kammerspiele“ in der Leipziger Straße beginnt um 17 Uhr . Den Anfang machen Gabi Amann und Anke Simon, die Erzählungen aus der Zeit des Mauerfalls vortragen. Der Pianist Dustin Sommer begleitet die beiden dabei musikalisch.

Im Anschluss zeigt das Kino den Film „ Gundermann“ von 2018. Darin geht es um den erfolgreichen DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann, dessen Stasi-Vergangenheit nach und nach ans Licht kam. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, der Verein freut sich aber über eine kleine Spende.

Von Hannah Rüdiger