Treuenbrietzen

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Bäckerstraße in Treuenbrietzen ein Kind von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt.

Laut Polizei war das Mädchen plötzlich vom Gehweg auf die Straße gesprungen, als der Volvo vorbei fuhr und es mit seinem hinteren Kotflügel erwischte.

Das Kind stürzte zu Boden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, jedoch nach kurzer Untersuchung wieder entlassen.

Von MAZ