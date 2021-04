Kleinwagen geht während der Fahrt in Flammen auf bei Treuenbrietzen 

Treuenbrietzen

Der plötzliche Vollbrand eines Autos beschäftigte zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem Raum Treuenbrietzen am frühen Montagmorgen. Gegen 5.40 Uhr war auf der Bundesstraße 102 in der Nähe des Bahnhofs Treuenbrietzen-Süd ein Kleinwagen in Brand geraten während der Fahrt.

Die Ursache ist unklar. Personen wurden nicht verletzt. „Die jüngere Fahrerin, die allein im Wagen unterwegs war, konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten“, sagt Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen, am Morgen gegenüber der MAZ.

Fahrerin kann sich noch retten

Die Frau, die mit ihrem Auto aus dem Landkreis Teltow-Fläming in Richtung Treuenbrietzen unterwegs war, blieb unverletzt. Sie musste nicht medizinisch behandelt werden. Ein Rettungswagen blieb jedoch zur Absicherung der mit Atemschutzgeräten arbeitenden Feuerwehrleute vor Ort.

Zum Vollbrand eines Autos auf der B102 rückten Feuerwehren aus Treuenbrietzen am Montagmorgen aus. Quelle: FFW Treuenbrietzen

„Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, standen der Motorraum und der vordere Fahrgastraum voll in Flammen“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Ein Trupp mit Pressluft-Atemschutzgeräten ging mit Schaumlöschmittel gegen den Fahrzeugbrand vor und konnte diesen schnell löschen.

Auto nicht mehr zu retten

Das Auto war aber nicht mehr zu retten. Es wurde zum Totalschaden. Bedingt durch die feuchte Witterung nach dem starken Regen der Nacht „bestand zum Glück nicht so schnell die Gefahr, dass die starken Flammen auch auf den nahen Wald übergehen konnten“, berichtet Philip Schega.

Das Auto war auf der Fahrbahn stehen geblieben und dort abgebrannt. Die Asphaltstraße erlitt dadurch starke Beschädigungen und muss voraussichtlich an der Brandstelle noch repariert werden.

Vier Fahrzeuge ausgerückt

Im Einsatz waren insgesamt 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen. Sie kamen aus Treuenbrietzen, Frohnsdorf und Rietz.

„Im Anschluss an die Löscharbeiten haben wir noch den Schaum von der Straße gereinigt und die Einsatzstelle dann an die Polizei und die Straßenmeisterei übergeben“, berichtet der Treuenbrietzener Feuerwehrmann. Weitere Reinigungsarbeiten erfolgten danach noch durch den Straßenbetrieb.

Beim Vollbrand eines Autos auf der B102 bei Treuenbrietzen ging die Feuerwehr am Montagmorgen mit Schaum und unter Atemschutz vor. Quelle: FFW Treuenbrietzen

Für den Feuerwehreinsatz und die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße 102 vorübergehend im Bereich zwischen dem Abzweig nach Bardenitz und dem Abzweig nach Lüdendorf voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr durch die Polizei wieder auf einer Spur an der Brandstelle vorbeigeleitet werden.

Brandursache unklar

Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrkräfte aus Treuenbrietzen erledigt, berichtet Philip Schega. Ein Abschleppwagen übernahm den Abtransport des völlig vom Brand zerstörten Autos. Zur Brandursache wird ermittelt.

Mehrere Autobrände erst kürzlich

Erst vor wenigen Wochen hatte es auf der Bundesstraße 102 im gleichen Abschnitt – wenige Kilometer weiter Richtung Jüterbog – ebenfalls einen Vollbrand eines Autos gegeben. Am 12. März war damals ein Van tschechischer Bauarbeiter völlig zerstört worden.

Und auch im Februar war die Feuerwehr Treuenbrietzen gefordert bei einer Rauchentwicklung an einem Auto auf der Brücker Straße im Bereich des Friedhofes in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs