Zurück in die Heimat: Klimaschutzmanager Stefan Them verlässt Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Knapp drei Jahre setzte er das Klimaschutzkonzept der Stadt Treuenbrietzen um, doch nun stehen für ihn andere Projekte an. Stefan Them, bisher als Klimaschutzmanager in Treuenbrietzen tätig, wird seinem Beruf auch weiterhin nachgehen – nur eben in seiner Heimat, der Uckermark.

„Es ist eine rein private Entscheidung, ich war mit der Stelle sehr glücklich“, erklärt Stefan Them beim Pressegespräch am Dienstagmorgen im Treuenbrietzener Rathaus. Sein Lebenspunkt sei aber nun einmal in der Uckermark.

„Schade, dass er geht, aber auch schön, dass er sich weiterentwickeln kann“, erklärt Michael Knape. Der Bürgermeister kann den Schritt nachvollziehen: „Das Herz bleibt in der Heimat.“ Immerhin sei diese noch im gleichen Bundesland und so könne man weiterhin im Kontakt stehen, fügt er noch hinzu.

Stelle soll neu besetzt werden

Nun steht er vor einer neuen Herausforderung: die Stelle des Klimaschutzmanagers der Stadt Treuenbrietzen neu zu besetzen. Die befristete Stelle war sowieso ausgelaufen, ab 6. Februar hätte Stefan Them sie theoretisch erneut für zwei Jahre antreten können. „Jetzt müssen wir prüfen, ob wir die Stelle wieder besetzt kriegen“, erklärt Michael Knape.

Innerhalb der nächsten Monate müsse die Stelle besetzt sein, sonst erhalte man keine Förderung mehr. „Wir haben es als kleine Kommune sehr schwer, Fachpersonal zu finden“, so der Bürgermeister. Er selbst übernimmt während der Übergangszeit die Aufgaben des Klimaschutzmanagers. „Doch ich kann nicht so in die Tiefe gehen“, erklärt er.

Klimaschutzmanager rechnet sich

Dass sich ein Klimaschutzmanager lohnt, steht für ihn fest. „Die Stelle rechnet sich, das können wir nachweisen“, so Knape. Alleine die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED hätte der Stadt Einsparungen von 60 000 Euro gebracht – im Jahr. „Wenn wir noch mehr investieren könnten, ließe sich sogar noch mehr einsparen“, erklärt der Bürgermeister. Doch genau dort hakt es: „Wir haben kein Geld und können deshalb nicht investieren, um Geld zu einzunehmen“, fasst er das Dilemma zusammen.

Was ihn besonders frustriert: „Energie und Klimaschutz wird von der ganzen Welt gewollt. Aber umgesetzt werden muss es auf dem Land. Dabei ist es keine pflichtige Aufgabe der Kommune, sondern lediglich eine freiwillige Leistung.“ Eine Herausforderung für eine Kommune wie Treuenbrietzen, der insgesamt 300 000 Euro im Jahr für freiwillige Leistungen zu Verfügung stehen. „Somit stehen Energie und Klimaschutz im Wettbewerb mit anderen freiwilligen Leistungen, beispielsweise im kulturellen Bereich“, verdeutlicht Knape die Problematik.

Haushalt verzeichnete Einnahmen

Was die Stelle des Klimaschutzmanagers angeht, zieht er positive Bilanz: „Die hat sich selbst finanziert“, erklärt er. Da sie gefördert wurde, hatte sie den Treuenbrietzener Haushalt insgesamt nur etwas mehr als 18 000 Euro gekostet. Die von Stefan Them angestrebten Maßnahmen hätten aber fast das Zehnfache für den Haushalt wieder eingeworben, so Michael Knape.

Fast drei Jahre lang kümmerte sich Stefan Them um das Klimaschutzkonzept von Treuenbrietzen. Sein Aufgabenfeld war vielfältig: Er recherchierte und beantragte Fördermittel, fertigte energetische Analysen von Liegenschaften und verfasste Berichte über Vebrauchsdaten wie Strom oder Wärme, um sie anschließend auszuwerten.

Feldheim als einzigartiges Projekt

Außerdem übernahm er die Bürgerberatung im Bereich Elektromobilität und Energieeffizienz, die Umweltbildung in Schulen und im Neuen Energien Forum (NEF) Feldheim. Das hatte es ihm während seiner Tätigkeit in Treuenbrietzen besonders angetan. „So etwas gibt es nirgendwo anders“, so Them.„Es war eine sehr spannende Zeit“, resümiert der 33-Jährige. „Die Aufgabenfelder waren sehr umfangreich und wir haben eine ganze Menge erreicht.“ Es sei deshalb schade für ihn, dass er einige Projekte nicht mehr weiterführen und zurücklassen musste. „Ich hoffe aber sehr, dass mein Nachfolger da gut anknüpfen kann“, so Them.

Nachfolger erwarten viele Projekte

Langeweile würde beim potenziellen Nachfolger jedenfalls nicht aufkommen, so viel steht fest. Neben der Vertiefung bereits bestehender Maßnahmen wolle man sich in den nächsten Jahren auch neuen Projekten widmen. Wie Michael Knape ausführt: „Wir sind dabei zu überlegen, wie man ein regionales Stromkonzept bekommen könnte“. Hier steht das Konzept eines Landwerks, also ein ländliches Pendant zum Stadtwerk, im Raum. Die Idee stecke zwar noch in den Kinderschuhen, könne in den nächsten Jahren aber verfeinert werden.

Mit Hilfe des neuen Klimaschutzbeauftragten. Dieser sollte unter anderem mit der Thematik vertraut sein, ein entsprechendes Studium vorweisen und Lust an der Umsetzung des Klimakonzepts von Treuenbrietzen haben. Die Stelle wird in den nächsten Wochen ausgeschrieben.

Lesen Sie auch:

Stadt überdenkt Umgang mit Erneuerbarer Energie

„Motivation der Bürger gehört dazu“

Von Johanna Apel