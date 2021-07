Klimawandel: Treuenbrietzens Bäume sterben immer stärker ab

Treuenbrietzen

Den Bäumen im Stadtgebiet von Treuenbrietzen geht es immer schlechter. Das besorgt Romy Zibulski immer stärker. Die promovierte Vegetationsbiologin ist seit gut einem Jahr in der Stadtverwaltung Treuenbrietzen zuständig unter anderem für Natur- und Landschaftsschutz und den Bereich Grünpflege.

„Wir müssen wohl leider davon ausgehen, dass gut ein Drittel der Bäume in unserer Zuständigkeit so stark geschädigt ist vor allem durch die Trockenheit der vergangenen Jahre, dass sie wohl absterben werden“, sagt die Expertin. Immer mehr Totholz und absterbende Kronen selbst auch bei Bäumen direkt an der Nieplitz im Stadtpark des Pauckertringes verstärken die Befürchtungen der Biologin.

Junge Bäume verdursten ohne Hilfe

Sie hofft darauf, dass auch Bürger von Treuenbrietzen und in den Ortsteilen wieder ein Herz für kommunale Bäume vor ihrer Haustür haben. Nicht nur bei besonderer Hitze sollten sie mal einen Eimer Wasser an die Gewächse geben. Gerade junge Bäume könnten so gerettet werden.

„Mit unseren zwei Fahrzeugen des Bauhofes mit Wassertanks sind wir viel unterwegs, können aber nicht den gesamten Bedarf abdecken“, sagt die Doktorin. Helfen sollen auch Wassersäcke, die am Stamm junger Bäume angebracht werden und dosiert nach und nach das Wasser in den Boden abgeben.

Im Kampf gegen den Hitzetod Treuenbrietzener Bäume setzt der Bauhof auch Wassersäcke ein. Sie geben das kostbare Nass dosiert ab. Quelle: Thomas Wachs

Zuständig ist die Stadt Treuenbrietzen unabhängig vom großen Stadtwald für circa 6000 Bäume an Straßen und Plätzen sowie in Parks. Sie sind in einem Kataster erfasst. Dieses wird aktuell überarbeitet, um einen Überblick zu bekommen zum Zustand des kommunalen Grüns.

Umdenken mit neuen Bäumen

Die größte Herausforderung sei es, die Niederschlagsdefizite auszugleichen. Gleichzeitig will die Stadt Treuenbrietzen umdenken und bei der Anpflanzung von Bäumen solche Arten bevorzugen, die besser mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen, sagt Zibulski.

Die Doktorin weiß, wovon sie redet. Nach dem Studium war die heute 41-Jährige bis 2016 als Wissenschaftlerin am renommierten Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam tätig. Forschungsarbeiten führten sie dabei unter anderem bis nach Sibirien. Promoviert hat die gebürtige Potsdamerin über Moorvegetation. Vier Jahre lang war sie zuletzt in der Landschaftsplanung tätig.

Ihre Erfahrung will sie nun in Treuenbrietzen dafür einbringen, um die Stadt besser für die klimatische Zukunft fit zu machen. Dazu gehöre auch die Informationsarbeit für die Bürger. „Denn viele Sachen müssen wir im Kleinen erledigen, jeder in seinem eigenen Garten und vor unserer Haustür“, sagt Romy Zibulski.

Zu wenig Raum für Insekten

So will sie bei den Bürgern das Gespür für die Zusammenhänge verbessern und unter anderem dafür werben, dass Rasenflächen nicht immer kurz gemäht werden müssen, um Lebensräume für Insekten zu erhalten.

Auch sollte bei der Gestaltung von Gärten darauf geachtet werden, dass keine Pflanzen verwendet werden, die nicht in die Region gehören. „Mit Thuja-Hecken oder Kirschlorbeer tun wir der Natur keinen Gefallen, weil sie der heimischen Fauna kaum Lebensräume und Nahrung bieten“, erklärt Romy Zibulski.

Grundwasser gut einen Meter tiefer

Für die Stadt möchte sie versuchen, andere Baumarten zu etablieren, die besser mit Wassermangel und hohen Sommertemperaturen klarkommen. „Denn wir sehen schon jetzt das Grundwasser gut einen Meter tiefer als früher im Stadtgebiet“, erklärt die Biologin. Viele ältere Bäume erreichen es daher nicht mehr mit ihren fertig ausgebildeten Wurzeln.

In Treuenbrietzen bekommen auch viele alte Bäume ein Problem, weil der Grundwasserspiegel deutlich sinkt. Quelle: Thomas Wachs

Aspekte des Klimaschutzes sollen jetzt noch stärker auch in die Baumschutzsatzung einfließen. Diese stammt in ihrer bisherigen Fassung aus dem Jahr 2005. Aktuell wird sie im Rathaus überarbeitet und in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung diskutiert.

Kompromisse im Kontakt mit Bürgern

„Wir wollen die Satzung etwas entzerren und vereinfachen in der Anwendung“, erklärt Romy Zibulski. Die bisherige sei zwar sehr durchdacht und detailliert gewesen, „aber auch vielfach zu kleinteilig und daher zu undurchsichtig“, sagt die Expertin.

Sie setzt auch auf Kompromisse im Kontakt mit Bürgern und Investoren. „Wir sollten erst miteinander reden, statt schnell Tatsachen zu schaffen beim Fällen von Bäumen.“ Wichtiger Aspekt der neuen Satzung sei unter anderem, dass sich niemand mehr freikaufen darf, „wenn er schutzwürdige Bäume ohne Genehmigung entfernt hat. Dann muss definitiv wieder ein Ersatz her“, sagt die Verantwortliche für das Grün.

Festgestellt habe Romy Zibulski in ihrer bisherigen Arbeit in Treuenbrietzen aber auch bereits ein Umdenken bei vielen jüngeren wie auch älteren Bewohnern, was das allgemeine Bewusstsein für mehr Natur- und Umweltschutz angeht. „Viele versuchen schon, das Fällen von Bäumen zu vermeiden, wenn zum Beispiel neue Häuser gebaut werden“.

Schotter ist absoluter Umweltfrevel

Dennoch gibt es auch noch Gestaltungen von Grundstücken, die für die Expertin einen absoluten Umweltfrevel darstellen. Wer seinen Vorgarten mit Steinen und Schotter versiegelt, tue der Natur und dem Klima überhaupt keinen Gefallen. „Das ist eine der größten Sünden für das lokale Kleinklima, weil die Steine zu einer unnötigen Erwärmung beitragen.“

Schottergärten sind aus Sicht von Experten ein großer Umweltfrevel. Quelle: dpa

Mut mache der Expertin, dass sich viele Leute inzwischen beraten lassen zur Gartengestaltung nach dem Bau neuer Häuser. „Es gibt viele trockenresistente Pflanzen, die man gut zur Gestaltung nutzen kann“, sagt Romy Zibulski. Sie plädiert für ein Umdenken und „mehr Mut zur Unordentlichkeit auch im privaten Garten“. Auch auf kommunalen Flächen und an Straßenrändern sollten die Gräser nicht ständig kurz gemäht werden.

Neue Satzung bis Jahresende

Die alte Baumschutzsatzung sowie das Diskussionspapier zur neuen Satzung für Treuenbrietzen sind im Rathaus einzusehen oder auch im Internet auf der Seite der Stadt nachzulesen. Die Satzung umfasst sieben Seiten zuzüglich Anlagen. „Jedoch ist vor allem der Paragraph 3 zum Schutz-Gegenstand der relevante und kann somit ohne großen Aufwand nachgelesen werden“, erklärt Romy Zibulski. Sie geht davon aus, dass die neue Satzung vor Jahresende in Kraft treten wird.

Von Thomas Wachs