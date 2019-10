Treuenbrietzen

Das Wolf-Ferrari-Ensemble gibt sich in dieser Woche wieder die Ehre. Röntgenarzt Wolfram Thorau und seine Mitstreiter sind in großer Besetzung angekündigt. Das Konzert steht unter dem Motto „ Franz Schubert – ein Ständchen zum 222. Geburtstag.“

Sinfonische Bearbeitungen für Streicher und Klavier, Kammermusik, Klavierwerke aus der Feder des Österreichers werden demnach zu Gehör gebracht. Die Werke des jung verstorbenen Wanderers zwischen musikalischer Klassik und Romantik sind mal mehr, mal weniger bekannt. Es erklingen Ausschnitte aus berühmten Kammermusik- und Klavierwerken, aber auch exklusive Liedtranskriptionen des Ensembles.

Nur scheinbar harmlose Melodien

Die Musiker laden zu einer Reise in die Welt des frühen 19. Jahrhunderts ein, in der unter einer scheinbar harmlosen und unterhaltenden Oberfläche tiefste und abgründigste Empfindungen der menschlichen Seele in Tönen ausgedrückt wurden und das Tor zur musikalischen Romantik so weit aufgerissen wurde, heißt es vorab. Das Publikum könne erahnen, wie sehr und warum die Werke die nachfolgenden Generationen nach wie vor berühren.

Das Gastspiel beginnt Freitag, 19.30 Uhr, Festsaal des Johanniter Krankenhauses Treuenbrietzen. Eintritt frei, Spende erbeten.

Von René Gaffron