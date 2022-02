Treuenbrietzen

Das renommierte Zentrum für Allergologie und Asthma am Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen hat ein neue Leiterin. Oberärztin Heike Lehmann-Pötzsch trat die Nachfolge der langjährigen Chefärztin und Doktorin Uta Rabe an. Die bundesweit anerkannte Expertin war vor kurzem nach vier Jahrzehnten im Beruf in den Ruhestand gegangen.

Beide Ärztinnen kannten sich bereits aus vielen Jahren der Zusammenarbeit. Denn Heike Lehmann-Pötzsch ist bereits seit Mai 2013 an der Lungenfachklinik in Treuenbrietzen tätig. Seit 2014 auch schon direkt im Zentrum für Allergologie und Asthma, das sie nun leitet.

Wichtige Daten übers Internet Von Treuenbrietzen aus bietet das Zentrum für Allergologie und Asthma der Lungenfachklinik am Johanniter-Krankenhaus auch im Internet wichtige Service-Informationen für Allergiker. Online bezogen werden können aktuelle Daten von der Pollenfalle auf dem Dach des Krankenhauses. Die Informationen werden im Winter wöchentlich und im Sommer alle zwei Tage aktualisiert. Zudem steht ein Newsletter des Polleninformationsdienstes zur Verfügung. Zu erreichen ist das Zentrum für Allergologie und Asthma unter o33748/82342 oder per E-Mail über ein Kontaktformular auf der Internetseite des Krankenhauses.

Aufgewachsen ist die Ärztin in Stahnsdorf. Ihren Berufsweg im Gesundheitswesen begann sie zunächst 1986 mit einer Ausbildung zur Krankenschwester in Potsdam. Es folgte ein berufsbegleitendes Abitur bis 1991, um ab 1992 ein Studium der Humanmedizin in Greifswald, Wien und an der Humboldt-Universität zu Berlin zu absolvieren.

Als Assistenzärztin in Potsdamer Praxis

„Das besondere Interesse für Allergologie wurde bei mir bereits als junge Assistenzärztin in einer Potsdamer Praxis mit Schwerpunkt Innere Medizin, Lungenheilkunde und Allergologie geweckt“, erzählt die Medizinerin. Zusätzliche gab es dort Spezialfelder für Arbeits- und Umweltmedizin.

Jahre in der Praxis und verschiedene Fortbildungen für Schmerzmedizin, Palliativmedizin, psychosomatische Grundversorgung in Potsdam, Zerbst und Wittenberg endeten 2013 mit dem Facharzttitel für Innere Medizin.

Kurz danach bewarb sich Heike Lehmann-Pötzsch erfolgreich für das Allergologische Zentrum in der Lungenfachklinik des Krankenhauses Treuenbrietzen. Seither arbeitet sie dort.

Allergologie ist ein Querschnittsfach

„Allergologie ist ein Querschnittsfach mit Erkrankungen der Haut, der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, der Kinderheilkunde, der Gastroenterologie, der Inneren Medizin und der Lungenheilkunde“, erklärt die Oberärztin. Somatische und psychische Komponenten werden mit betrachtet. Dazu biete das Treuenbrietzener Fachkrankenhaus mit seinen verschiedenen Disziplinen ideale Voraussetzungen.

Auch von Pollenallergien stark geplagte Patienten erhalten Behandlung am Krankenhaus Treuenbrietzen. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Allergologie in Treuenbrietzen führen Medizinerinnen und Mediziner fachübergreifend die Diagnostik und Therapie durch. „Damit sind wir im Land Brandenburg die Einzigen, die mit einem solchen interdisziplinären Ansatz arbeiten“, sagt Lehmann-Pötzsch. Die Klinik sei damit „in Deutschland eine Rarität und unsere Patienten kommen aus dem gesamten Bundesgebiet zu uns“.

Patienten brauchen langfristige Betreuung

Die Mehrzahl der Allergiker habe chronische oder chronisch wiederkehrende Erkrankungsverläufe. „Für diese Patienten bedarf es langfristiger Konzepte und Betreuungsmöglichkeiten, um eine anhaltende Linderung oder Heilung zu erzielen“, sagt die Oberärztin. „Dies erreichen wir durch das Angebot stationärer und ambulanter Behandlung“, so Heike Lehmann-Pötzsch.

Die gemeinsamen Arbeitsjahre mit Doktorin Uta Rabe sein für sie „sehr bereichernd und wertvoll“ gewesen. „Sie ist eine große Persönlichkeit, sehr menschlich und vor allem fachlich eine große und weithin anerkannte Kapazität“, erzählt ihre Nachfolgerin.

Station abgetreten zur Corona-Behandlung

Aktuell jedoch wirke sich die Behandlung von Corona-Patienten auch auf ihre Fachklinik aus. „Denn derzeit ist die Station des Zentrums für Allergologie und Asthma aufgrund ihres modernen Be- und Entlüftungssystems im Klinik-Neubau teilweise als Corona-Bereich isoliert.“ Das erfordere eine andere Organisation. Vor allem stehen dadurch aber weniger Betten für Allergiker zur Verfügung.

Am Johanniter-Krankenhaus ist ein Neubau für die Lungenklinik im Jahr 2019 in Betrieb gegangen. Quelle: Thomas Wachs

Doch diese sind gefragt. Daher habe sich der Bereich organisatorisch neu aufgestellt. Wartezeiten für die ambulante und stationäre Diagnostik und Therapie seien verkürzt und die Erreichbarkeit verbessert worden.

Fachsymposium soll wiederbelebt werden

Wichtig sei der neuen Leiterin des Zentrums für Asthma und Allergien auch der Kontakt zu den Hausärzten sowie weiteren Kolleginnen und Kollegen, die Patienten an die Fachklinik überweisen. „Ich möchte das allergologische Fachsymposium wiederaufnehmen, wie ich es selbst vor Jahren als Teilnehmerin hier erlebt habe und das mich sehr beeindruckt hatte“, erklärt die Ärztin.

Darüber hinaus sollen regelmäßige „Qualitätszirkel wiederbelebt werden.“ Denn perspektivisch sei die Zertifizierung des Zentrums ein weiteres Ziel.

„Wir haben hier ein sehr langjähriges und erfahrenes Team zusammen mit Pflegekräften und Ärzten, das auch und gerade in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit unseren anderen pneumologischen Fächern und den Fachkliniken für Rheumatologie sowie Psychiatrie und Psychosomatik seine besondere Stärke aufweist“, sagt Heike Lehmann-Pötzsch.

Immer mehr Bedarf für Klinik-Behandlung

Der Bedarf für klinische Behandlungen wachse immer weiter. „Allergien haben in den letzten Jahrzehnten weltweit massiv zugenommen und werden auch weiterhin zunehmen“, sagt die Expertin. Laut konservativen Schätzungen seien bis zu 30 Prozent der deutschen Bevölkerung Allergiker.

Am Zentrum für Allergologie und Asthma kommen für Patienten auch Testallergene zum Einsatz. Quelle: Johanniter/Ina Tessnow

Hinzu kämen Menschen mit verschiedensten Überempfindlichkeiten, die nicht allergisch und nicht immunologisch bedingt seien. „Entgegen häufig vertretener Ansichten sind das keine Bagatellerkrankungen, sie können vielmehr chronisch oder chronisch wiederkehrend sowie sogar tödlich verlaufen“, beschreibt die Ärztin. „Sei es akut oder durch jahrelang unangebrachte Behandlung.“

Mehr Wissen und bessere Diagnostik

In den jüngsten Jahren gebe es einen erheblichen Wissenszuwachs im Bereich der Allergologie und Immunologie verbunden mit verbesserter Diagnostik und individualisierter Therapie. „Die Versorgungsstrukturen hingegen sind weiterhin aus verschiedensten Gründen defizitär“, kritisiert die Expertin der Treuenbrietzener Klinik.

Dort gebe es für die Kombination aus ambulanter und stationärer Betreuung mit der Option der räumlichen und schnellen Zusammenarbeit eine sehr hohe überregionale Nachfrage, „aus der wir den riesigen Bedarf ableiten“.

Treuenbrietzener Fachklinik will Angebot ausbauen

Daher sollen die Angebote der Treuenbrietzener Fachklinik ausgebaut werden. „Wir wollen hier in der Zukunft noch mehr Versorgung leisten können, um der hohen Nachfrage entgegenzukommen“, sagt die neue Leiterin des Zentrums für Allergologie und Asthma am Johanniter-Krankenhaus.

Von Thomas Wachs