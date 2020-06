Treuenbrietzen

Das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ist federführend am Aufbau eines bundesweiten telemedizinischen Zentrums des Johanniter-Klinikverbundes in Deutschland beteiligt. In einem ersten Schritt beteiligen sich die Fachabteilungen für Radiologie der Johanniter-Krankenhäuser in Bonn und Treuenbrietzen daran.

Fest in das Team aus Krankenhausdirektoren und Experten um Doktor Thomas Krössin, den Geschäftsführer der Johanniter GmbH, eingebunden ist die Radiologie am Krankenhaus Treuenbrietzen unter Leitung der Doktorin Lena Marie Dendl.

Genutzt werden neue Erfahrungen, die bisher in der Corona-Zeit gesammelt wurden. „Bereits in der aktuellen Covid-19-Pandemie mit steigender Zahl vor allem an Computertomografie-Untersuchungen ( CT) der Lunge zeigte sich die Attraktivität eines die Standorte übergreifenden fachlichen Austausches mit Hilfe eines Telekonsils“, heißt es in einer Mitteilung des Johanniter-Klinikverbundes.

Treuenbrietzen half im Rheinland

So konnte die Lungenklinik Treuenbrietzen aufgrund der frühzeitigen regionalen Häufung der Covid-19-Patienten in Bonn bereits bei einigen Fällen ihre große Expertise bei der Einordnung der Befunde im Rahmen viraler Pneumonien – auch Covid-19 – und möglicher Differentialdiagnosen zur Verfügung stellen.

Andererseits ermöglichten die in Bonn erhobenen CT-Befundmuster im Rahmen der Covid-19-Lungenerkrankungen einen frühzeitigen Daten- und Informationstransfer aus der besonders betroffenen Region am Rhein nach Treuenbrietzen.

Viele Notfälle seien in den vergangenen Wochen mit einer speziell dafür entwickelten Software unter Einbeziehung Künstlicher Intelligenz gemeinsam ausgewertet worden. Basis dafür ist eine leistungsstarke IT-Infrastruktur für den unkomplizierten Datenaustausch durch die beiden Abteilungen für Radiologie, die zu Beginn der Pandemie geschaffen wurde.

Zweitmeinung auf schnellstem Weg

Dazu werden zertifizierte und dem Datenschutz entsprechende Plattformen zum Austausch von Bildern und Daten genutzt. „Diese Technik ermöglicht eine gemeinsame Bildbetrachtung der Experten, Zweitmeinungen können gegenseitig auf schnellstem Weg eingeholt werden“, teilt Ina Tessnow, die Sprecherin der Treuenbrietzener Johanniter-Kliniken, mit.

Für die Fachklinik in Treuenbrietzen bedeutet das eine wichtige Anerkennung ihrer jahrzehntelangen großen Fachexpertise bei der Diagnostik von Lungenkrankheiten.

Gemeinsame Studien geplant

Ziel der Kooperation der beiden Chefärzte der Radiologien in Bonn und Treuenbrietzen soll es nun unter anderem auch sein, Befunde weiter auszuwerten für gemeinsame Studien.

„Perspektivisch wird sich das telemedizinische Zentrum um weitere Fachbereiche erweitern“, heißt es aus Treuenbrietzen. Das sei für den fachlichen Austausch, gerade bei Spezialfällen wie zum Beispiel für Tumorkonferenzen, interessant. Denkbar wären auch gemeinsame wissenschaftliche Studien.

