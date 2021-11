Treuenbrietzen

Angesichts der allgemein stark steigenden Zahlen von Corona-Infektionen verschärft das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen seine Vorkehrungen zum Schutz sowie zur Behandlung von Patienten.

Nur ein Besucher pro Patient erlaubt

Ab sofort gelten besondere Regelungen für Besucher über die 2-G-Regel hinaus. Zutritt haben nur Personen ab zwölf Jahren, die genesen oder geimpft sind und darüber hinaus einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest eines anerkannten Zentrums vorweisen können.

Der Test kann alternativ auch am Hause erfolgen, allerdings ohne Zertifikat für andere Zwecke wie Restaurant- oder Kinobesuche. FFP-2-Masken sind Pflicht. Abgesehen von Ausnahmen nach Absprache sind Besuchszeiten begrenzt von 15 bis 17 Uhr und täglich nur ein Besucher pro Patient erlaubt.

Bei der Versorgung von Corona-Patienten „steigen die Zahlen bereits seit 18. Oktober wieder spürbar an“, heißt es vom Krankenhaus auf Nachfrage der MAZ. Auch Mitarbeitende seien erstmals wieder seit Juli von Quarantäne betroffen.

Bisher kein Covid-Patient auf Intensivstation

Aktuell wurden zur Wochenmitte vier Covid-Patienten auf der dafür vorgesehenen Station versorgt. Kein Covid-Patient müsse auf der Intensivstation behandelt werden.

„Impfdurchbrüche machen circa 20 Prozent der Patienten aus, hauptsächlich bei einmal Geimpften mit Johnson & Johnson und bei betagteren Patienten, deren Impfungen länger als sechs Monate zurückliegen“, erklärt der Ärztliche Direktor, Martin Spielhagen.

Krankenhaus hält Covid-Betten neu bereit

Wie der leitende Doktor weiter informiert, habe die interne „Corona-Taskforce“ ihre Arbeit wieder aufgenommen. Die Lungenklinik des Hauses hält fünf Schleusenzimmer mit je zwei Betten für Infektionspatienten vor. Die Intensivstation halte zwei Covid-Betten bereit, die bei Bedarf verdoppelt werden könnten.

Eine Reduzierung von Operationen sei aktuell am Krankenhaus noch nicht nötig. Ausgleichs-Pauschalen für freiwillig freigehaltene Betten werden aktuell nicht gezahlt. „Aber aufgrund der höheren Inzidenzen in Ostdeutschland werden verschiedene Ausgleichsmodelle diskutiert“, so Spielhagen. „Aktuell gibt es keine Pflicht, Betten freizuhalten.“

Klinikverbund VCC West reaktiviert

Reaktiviert wurde aber der Klinikverbund VCC West. Er wird ab 15. November über ein Team den gegenseitigen Austausch von Corona-Patienten abstimmen. Bereits in der vorigen Woche wurden insgesamt im VCC 86 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt mit einer Belegung von 86 Prozent der Betten. 17 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt, was 70 Prozent Auslastung ergab.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen ist die Corona-Testpflicht für Beschäftigte und Besucher verschärft worden. Quelle: dpa/Matthias Balk

Verstärkt habe das Treuenbrietzener Fachkrankenhaus nun auch das Testregime für Mitarbeitende. Seit der Inzidenz von mehr als 100 werden dreimal wöchentlich Schnelltests vorgenommen. Denn vereinzelte Impfdurchbrüche habe es auch bei Beschäftigten gegeben. Die Erkrankungen seien meist ohne Symptome verlaufen und durch regelmäßige Tests erkannt worden. Mitte der Woche waren von rund 670 Beschäftigten vier in Quarantäne.

Keine öffentlichen Booster-Impfungen

Das Johanniter-Krankenhaus verweist auf eine hohe Impfquote von circa 80 Prozent der Beschäftigten. „Dadurch haben wir derzeit so gut wie keine Probleme mit Personalausfällen aufgrund von Corona-Erkrankungen oder Quarantäne“, erklärt Spielhagen. Geplant sind Angebote zu Auffrischungsimpfungen. „Öffentliche Termine für Booster-Impfungen sind derzeit aber nicht vorgesehen“, stellt die Klinikleitung klar.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen wird es vorerst keine neue Anlaufstelle für öffentliche Corona-Impfungen und Tests geben. Quelle: Thomas Wachs

Auch die Experten der Lungen-Fachklinik am Johanniter-Krankenhaus sehen mit Sorge einer neuen Corona-Welle entgegen. „Die vierte Welle ist von der Inzidenz gesehen jetzt schon stärker als alle vorherigen. Wir sehen seit Wochen einen sehr dynamischen linearen Anstieg der Erkrankungen“, erklärt der Ärztliche Direktor. „Und das früher und stärker als je zuvor mit mehr Patienten, was der Delta-Mutation geschuldet ist“, so Spielhagen.

Häufigere Impfdurchbrüche bei betagten Senioren

Zahlen aus dem VCC-Verbund würden belegen, „dass aktuell in den einzelnen Häusern 20 bis 50 Prozent der stationären Corona-Patienten geimpft sind, wobei nur wenige davon unter 60 Jahre alt sind“. Über 60 und noch stärker bei Älteren über 80 verzeichnen die Mediziner hingegen die häufigeren Impfdurchbrüche. „Das spricht klar dafür, dass der Schutz nach eine gewissen Zeit nachlässt und einer Auffrischung durch Booster-Impfung bedarf“, so Spielhagen.

Das stellen die Klinik auch bei ihren Corona-Patienten fest. Die Mehrzahl sei ungeimpft. „Der Großteil der Geimpften weist wenig oder keine Erkrankungs-Symptome auf, sondern sie fallen im Zuge des Aufnahmescreenings in den Fachkliniken als positiv auf und müssen dann isoliert werden“, erklärt der Doktor.

Von Thomas Wachs