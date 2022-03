Treuenbrietzen

Der regelmäßige Hilfstransport aus Treuenbrietzen nach Rumänien soll diesmal vor allem auch geflüchteten Menschen aus dem Kriegsgenbiet in der Ukraine zugute kommen.

Der Verein „Hilfe für Rumänien und andere notleidende Länder“ möchte den nächsten Lkw-Transport am 24. März auf die Reise nach Baia-Mare schicken.

Der Ort liegt dicht an der ukrainischen Grenze. „Auch in der Region werden derzeit Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen“, sagt Sybille Menyes, die langjährige Organisatorin des Transportes aus Treuenbrietzen. „Unsere Kontaktpersonen in Rumänien berichten uns von einer großen Hilfsbereitschaft und deshalb auch einem besonders hohen Bedarf an Spenden“, so Menyes. Daher werden die aus Treuenbrietzen und Umgebung gespendeten Sachen diesmal vorrangig an die Kriegsflüchtlinge verteilt.

Ukraine-Krieg: Sammelpunkt für Spendensammlung ist Scheune auf Gutshof in Treuenbrietzen

Die Sammlung an der Scheune auf dem Gutshof des Treuenbrietzener Krankenhauses an der Johanniterstraße beginnt am Mittwoch, 9. März, von 15 bis 16 Uhr. Bis zum 20. März erfolgt die Annahme dort zur gleiche Zeit am 16. März sowie zudem sonnabends und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Hilfsgüter für die Ukraine: Breiter Bedarf an sinnvollen Spenden

Benötigt werden Lebensmittel, Spielzeug, Oberbekleidung für Kinder und Erwachsene aber auch Haushaltsgeräte, Kinderwagen, Kinderbetten sowie Fahrräder, Haushaltsgeräte, Schreibutensilien, Bettwäsche, Handtücher Handwerkzeug und vieles mehr. „Bitte jedoch keine Vasen, Deko-Artikel und Gläser“, erklärt Sybille Menyes.

Sybille Menyes koordiniert seit Jahren von Treuenbrietzen aus Hilfstransporte für Not leidende Menschen in Rumänien. Sie sollen diesmal Ukraine-Flüchtlingen zugute kommen. Quelle: Thomas Wachs

„Alle Sachen müssen funktionstüchtig und in hygienisch einwandfreiem Zustand sein. Verschmutzte oder defekte Sachen gefährden den gesamten Transport, denn bei Kontrollen drohen hohe Strafen und der gesamte Transport wird zurückgeschickt“, erklärt die Organisatorin aus Erfahrung.

Vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine flüchten viele Menschen über die Grenze auch nach Rumänien. Dort werden Notquartiere mit Spenden bestückt. Quelle: privat

Alles sollte sicher und in transportfähige Säcke für den Lkw-Transport verpackt werden, jedoch nicht schwerer als sechs Kilogramm sein. Textilien werden nur in Säcken entgegen genommen. Hilfreich sei ein Kennzeichnung der Zielgruppe mit Geschlecht und Größen.

„Aus organisatorischen Gründen werden keine Möbel und Couchgarnituren angenommen“, erklärt Sybille Menyes weiter. Diese können alternativ angeboten werden an den „Verein für Arbeit und Leben“ in Bad Belzig unter 033841/44455 oder an die Diakonie unter 0162/1579810. Diese holen die Möbel kostenlos ab.

Geld für Transport der Hilfsgüter in die Ukraine willkommen

„Da die Transportkosten noch nicht abgesichert sind, bitten wir alle Sachspender, sich durch einen finanziellen Beitrag zu beteiligen. Jeder Euro hilft!“, so Menyes. Sie freut sich auch über Helfer, die beim Beladen des Lastwagens am Donnerstag, 24. März ab 9 Uhr, anpacken.

Nähere Informationen in Treuenbrietzen bei Sybille Menyes, 033748/10231, oder Regina Poguntke, 033748/88605.

Von Thomas Wachs