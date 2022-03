Krieg gegen die Ukraine: Mehr Hilfsangebote als Nachfrage in Treuenbrietzen     

Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen rüstet sich weiter zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Bisher konnte der Bedarf an Quartieren allerdings noch ausschließlich über private Kontakte abgedeckt werden.

Zuweisungen vom Landkreis Potsdam-Mittelmark erhielt die Fläming-Kommune bisher nicht. Dennoch sind bereits viele Menschen aus dem Kriegsgebiet in einigen Orten untergekommen. „22 Personen sind hier bei uns angekommen oder gerade auf der Anreise. Neun weitere sind angemeldet“, erklärt Michael Knape (parteilos), der Bürgermeister von Treuenbrietzen, am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Persönliche Kontakte zu Ukrainern

Untergekommen sind Einzelpersonen und Familien aufgrund persönlicher Kontakte bei Privatleuten, die Wohnungen oder Häuser zur Verfügung gestellt haben. Einige tun dies auch für neue Flüchtlinge bei Übernahme der Betriebskosten, die über den Landkreis geregelt werden müsse.

Der Rathauschef in Treuenbrietzen geht davon aus, dass die Quartiere „nicht mal nur für zwei Wochen oder so, sondern leider wohl über Monate benötigt werden“. Daher sollen Gemeindehäuser möglichst erst in einer zweiten Stufe herangezogen werden zur Unterbringung von Geflüchteten.

Zwei Gemeindehäuser kurzfristig betriebsbereit

„Für Niebel und Brachwitz sind wir so weit vorbereitet, dass wir innerhalb von zwölf Stunden bereit sein könnten zu Aufnahme von Flüchtlingen in einem Gemeinschaftsquartier“, erklärt Knape. Betten und einige Kleinmöbel seien unter anderem vom Johanniter-Krankenhaus bereitgestellt worden.

„Das alles muss ja aber auch längerfristig im Alltag praktikabel sein als Wohnort.“ Daher gebe es Überlegungen, gemeinsam mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (TWG), einzelne leer stehende Objekte wie die Wohnung am Flämingbad in Dietersdorf noch herzurichten, erklärt Knape.

Warteliste für Wohnungen in Treuenbrietzen

Wirklich freie Wohnungen gebe es eigentlich nicht im Bestand der TWG. „Immerhin haben wir dort auch schon ohne die Flüchtlingsthematik eine Warteliste von 70 Leuten“, erklärt der Bürgermeister.

Insgesamt hat die Stadt anhand der privaten Meldungen und eigener Kapazitäten aktuell zwischen 50 und 75 Quartiersplätze zur Verfügung, die dem Landkreis als zentrale Koordinierungsstelle zur Aufnahme Geflüchteter täglich neu gemeldet werden.

Bürgermeister Michael Knape registriert in Treuenbrietzen eine enorme Bereitschaft für Hilfen und Spenden an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: Thomas Wachs

Der Rathauschef registriert im Stadtgebiet insgesamt „eine enorme Bereitschaft für Hilfen und Spenden“. Abgesehen werden soll allerdings von zentralen Spendensammlungen, „um nicht Dinge zu horten, die am Ende womöglich gar nicht in den Mengen gebraucht werden. Stattdessen habe die Stadt zunächst über das Rathaus eine Koordinierungsstelle eingerichtet.

Rathaus erstellt Liste für Hilfsangebote

Mitarbeiter Carsten Manthey nimmt dort Angebote vorerst in Listen auf, um sie bei Bedarf konkret abrufen zu können. Der Austausch laufe auch über Soziale Netzwerke im Internet. „Aktuell benötigen wir zum Beispiel zur kurzfristigen Aufnahme einer Familie mit Kleinkindern weitere Gegenstände wie Feld-, Klapp- oder Campingbetten sowie Kinderbekleidung für Jungen der Größe 128/134 und Windeln der Größe 5 als Monatsvorrat“, heißt es von der Koordinierungsstelle.

Wer im Raum Treuenbrietzen Kriegsflüchtlingen helfen möchte, wendet sich an die Hotline im Rathaus unter 033748/74747 oder per E-Mail an buergermeister@treuenbrietzen.de.

Von Thomas Wachs