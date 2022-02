Krieg gegen die Ukraine: Treuenbrietzener Pfarrer lädt zur Friedensandacht

Treuenbrietzen

Angesichts der immer dramatischeren Kriegsereignisse nach der Invasion Russlands in der Ukraine lädt der Treuenbrietzener Pfarrer, Arne Tesdorff, zu einer spontanen Friedensandacht ein. Sie findet statt am Dienstagabend ab 17 Uhr in der Marienkirche.

„Wir müssen irgendwas machen, um dem Ganzen etwas entgegen zu halten“, sagt der Geistliche am Montag gegenüber der MAZ. „Wir planen keine Propaganda-Veranstaltung sondern ein Gebet für den Frieden“, so Tesdorff.

„Jeder, der möchte, ist eingeladen, an der Andacht teilzunehmen“, so der Pfarrer. Er werde diese gemeinsam mit Kantor Andreas Behrendt gestalten. Dazu gibt es unter anderem Taize-Gesänge, kündigte Arne Tesdorff an.

Von Thomas Wachs