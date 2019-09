Nach SEK-Einsatz in Treuenbrietzen: Kriminalisten vernehmen Gewalttäter

Treuenbrietzen

Eine Frau aus Treuenbrietzen ist am Dienstagnachmittag von ihrem ehemaligen Lebensgefährten gewaltsam attackiert worden. Daraufhin flüchtete sie in die Innenstadt, weil sie laut eigenem Bekunden weiter bedroht wurde. Nach MAZ-Informationen in der Filiale der Sparkasse konnte sie sich dann einer unbeteiligten Person anvertrauen und so die Polizei informieren.

Während das Opfer vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, rückte die Polizei in der Sernowstraße an. Dort wohnt der 58-jährige Beschuldigte.

Auch ein Hundeführer im Einsatz

Da die Möglichkeit, dass er bewaffnet ist, nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden mehrere Spezialeinsatzkräfte sowie ein Hundeführer hinzugezogen. Rund drei Stunden dauerte der Aufsehen erregende Einsatz. Indes konnte der Verdächtige vorläufig festgenommen werden, ohne dass jemand verletzt wurde.

Der stark alkoholisierte Mann ist später ins Gewahrsam der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel gebracht worden. Ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille wurde vor Ort gemessen. Dort wurde er am Mittwoch von den Kriminalisten vernommen.

Die Staatsanwaltschaft sollte schließlich entscheiden, ob er wieder auf freien Fuß kommt. Die MAZ-Anfragen dazu blieben unbeantwortet.

Von René Gaffron