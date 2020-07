Dietersdorf

Die Idee ist alt bekannt aus Ballhäusern großer Metropolen. Nun soll ein Tanzcafé zum Kennenlernen jedoch auch neuen Schwung bringen auf dem Lande in Dietersdorf.

Die Gruppe „Begegnungsstätte Treuenbrietzener Kulturverein“ um Manfred Lukas aus Treuenbrietzen hat seit 2015 dort die bis dahin lange ungenutzten Räume der einstigen Gaststätte „ Flämingbad“ auf eigene Kosten und mit Hilfe von Fördergeld saniert. Seither waren regelmäßig Tanz- und Vortragsnachmittage für bis zu 60 Senioren aus der weiteren Region angeboten worden.

Nachfrage ist gesunken

„Dafür sank zuletzt aufgrund von Corona, aber vor allem auch altersbedingt allerdings die Nachfrage“, erklärt Manfred Lukas nun der MAZ. „Viele können heute leider nicht mehr dabei sein.“ Darum wollen die rund zwölf aktiven Akteure im Verein das Angebot jetzt auch auf viel jüngere Altersgruppen ausweiten.

Der Kulturverein um Manfred Lukas (2. v. l.) möchte in Dietersdorf ein Tanzcafé etablieren. Carsten Peplau (li.), Peter Hohenstein und Jürgen Kracht (re.) finden die Idee gut. Quelle: Thomas Wachs

Alle Leute ab einem Alter von 18 Jahren sollen Gelegenheit bekommen, sich in den Räumen der alten Gaststätte „ Flämingbad“ in Dietersdorf beim Tanzcafé kennenlernen zu können. „Denn auch für die Jugend gibt es ja heute nichts mehr in Treuenbrietzen und der Umgebung“, begründet der Initiator. Er sieht auch einen Bedarf „weil viele Menschen heute allein leben, gerne jemanden kennenlernen würden, dazu aber kaum Gelegenheit haben“, so Lukas.

Erste Fans gibt es schon

„Früher ging es mittwochs noch ab 18 Uhr ins Klubhaus“, erinnert sich Jürgen Kracht. Der ehemalige Busfahrer unterstützt die neue Idee des Kulturvereins ebenso wie Carsten Peplau. „Ich wäre auf jeden Fall dabei, das ist eine gute Idee“, sagt der Fliesenleger.

Anbieten will der Kulturverein dann auch einen Shuttlebus von Treuenbrietzen aus für Interessenten, die allein nicht mehr mobil sind. Auftakt für das neue Tanzcafé soll im Herbst sein. „Danach soll es so alle 14 Tage stattfinden mit einem DJ, der uns passende Musik macht“, erklärt Manfred Lukas.

Alter Vertrag weiter gültig

Trotz der jüngsten Reibereien um Nutzungsverträge mit dem Sportverein Dietersdorf, der das Freibad betreibt, geht Manfred Lukas davon aus, die Räume des Gasthauses „ Flämingbad“ auch weiterhin nutzen zu können. Der Kulturverein habe kürzlich dort noch die Küche renoviert. „Wir haben einen eigenen Vertrag mit der Stadt Treuenbrietzen, der sich vorerst nicht ändern soll“, so Lukas.

Von Thomas Wachs