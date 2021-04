Treuenbrietzen

Der Empfang war herzlich und der erste Tag gleich turbulent in der Küche. Mitten im Lockdown hat jetzt in Treuenbrietzen ein neues Restaurant eröffnet.

Inhaberin Abir Zeid und ihr Ehemann Hashem Kilani als Geschäftsführer bieten in einem der ältesten Häuser der Stadt nun mexikanische Gerichte an. Los Mejores haben sie ihr Steakhaus getauft. Das arbeitet nun in den Hakenbuden der Rathausinsel am hinteren Markt in der Großstraße 110.

In einem der ältesten Häuser der Stadt Treuenbrietzen gibt es jetzt das mexikanische Steakhaus Los Mejores.

Der Name bedeute übersetzt „etwas Besseres“. Das Motto soll zum Programm des Hauses werden. „Wir wollen Speisen und herzlichen Service so anbieten, wie wir selbst bedient werden wollen“, erzählt Abir Zeid.

Erstes eigenes Projekt

Für die Betreiber ist der Start in Treuenbrietzen das erste eigene Projekt. „Wir wollten nach Jahren als Angestellte in der Gastronomie nun mal was für uns machen“, erzählt die 27 Jahre alte, frisch gebackene Inhaberin des Los Mejores. Die Tochter eines Mexikaners und einer Deutschen ist gelernte Hotelfachfrau.

Ihr 32 Jahre alter Mann stammt als Palästinenser mit arabischen Wurzeln aus Israel. Als bislang angestellter Gastronom habe er zehn Jahre Erfahrung in der mexikanischen Küche aus Restaurants in Berlin.

Dort wuchsen die beiden Betreiber des Los Mejores auf. Auch der Wohnsitz der jungen Familie liegt dort. Dazu gehören ein gerade sechs Monate altes Baby und ein vier Jahre altes Kind. „Nun muss für das Baby öfter auch mal die Oma aushelfen“, sagt Abir Zeid.

Corona-Lockdown nicht abgeschreckt

Mit einem Team von zunächst insgesamt fünf Leuten wollen die Wirtsleute den Start in die Selbstständigkeit meistern. „Der Corona-Lockdown hat uns nicht abgeschreckt“, sagt Abir Zeid. „Wir hoffen darauf, dass die Außengastronomie ab Mai hoffentlich wieder möglich sein wird“, so die Inhaberin. Dann soll eine große Terrasse vor der Tür bedient werden.

Zunächst bleiben die nagelneuen Möbel im Restaurant aber noch verpackt. Der Verkauf läuft nur auf Bestellung außer Haus. Lieferservice oder Abholung werden geboten.

Sehr neugierig auf die neuen kulinarischen Angebote waren die Treuenbrietzener bereits am ersten Tag. Das Telefon steht kaum still für Bestellungen. Immer wieder geben sich Kunden die Klinke in die Hand in dem umgebauten Restaurant.

Überraschung zur Begrüßung

Zwei Seniorinnen bereiteten den Wirtsleuten mit einer Überraschung einen besonders herzlichen Empfang in den Hakenbuden. Mit einem Blumentopf, einer Schachtel Pralinen und einer historischen Postkarte gratulierten sie am Dienstagabend zum Start in die Selbstständigkeit.

Zu den ersten Kundinnen gehört auch Nadine Baatz. „Es ist schön, dass es für die Stadt nun noch ein neues Angebot gibt“, sagt sie. „Dann können wir jetzt häufiger mal variieren. Etwas Abwechslung auf dem Teller ist doch gut“, so Baatz. Auch in Sozialen Netzwerken sind Vorfreude und Erwatungen groß für das neue kulinarische Angebot in der Kleinstadt.

„Wir hoffen, dass dies auch so beleibt“, sagt die Inhaberin erfreut nach der großen Nachfrage am ersten Tag. „Dass wie hier so herzlich aufgenommen wurden, freut uns natürlich“, erzählt Abir Zeid.

Von Thomas Wachs