Lühsdorf

Ein ganzes Dorf baut mit. Zumindest steht längst nicht nur der Gemeindekirchenrat hinter der dringend nötigen Sanierung der Kirche in Lühsdorf. „Unterstützung kommt vom gesamten Dorf“, sagt Helmut Herbert, der neue Ortsvorsteher. Er war auch dabei, als sich in vorigen Jahr eigens ein Förderkreis „Wir in Lühsdorf“ gründete. Vor allem auch aus der Notwendigkeit zur Unterstützung der Kirchensanierung heraus.

Nach Jahren intensiver Bemühungen um die Rettung des Gotteshauses inmitten des Rundlingsdorfes ist das Projekt jetzt endlich auch finanziell abgesichert. Es kann losgehen. Die Vorbereitungen für die Bauarbeiten werden konkreter. „Start soll im März des nächsten Jahres sein“, erklärt Pfarrer Clemens Bloedhorn aus Wittbrietzen. Läuft alles nach Plan, könnte bis Oktober alles erledigt sein.

Eigentum war zu regeln

„Es war vor allem ein enormer Aufwand, bis die nötigen Fördergelder aus verschiedenen Quellen zusammen waren“, erinnert der Pfarrer. Schon im Jahr 2012 gab es ein Gutachten, das Probleme am Dach deutlich machte. Im November 2017 fasste der Gemeindekirchenrat dann den Grundsatzbeschluss, eine Finanzierung zu organisieren. Zu regeln waren dazu allerdings auch knifflige Grundstücksfragen. Denn das Lühsdorfer Gotteshaus gehörte zum Teil der Stadt Treuenbrietzen.

„Das alles ist nun erledigt mit Unterstützung vieler Seiten und auch der Bürger – nun kann endlich gebaut werden“, sagt Clemens Bloedhorn.

„Geplant ist eine klassische Hüllensanierung“, erklärt der beauftragte Planer und Bauingenieur Andreas Nisse aus Hoppegarten. Sein Büro ist auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert. „Knackpunkt ist das Dach. Dort lösen sich Ziegel auf, was zu Folgeschäden durch Wasser geführt hat“, erzählt der Bauexperte. „Die Balkenauflagen in der Traufe werden da noch zur Herausforderung bei den Arbeiten.“ Nach der Neueindeckung des Daches wird auch die Klinkerfassade saniert. Am Glockenturm sind zudem neue Schallluken nötig.

Die Kirche von Lühsdorf kann saniert werden. Probleme macht vor allem das Dach. Quelle: Thomas Wachs

Ingesamt sind für das Projekt zur Sicherung des Gotteshaus im Zentrum des Rundlings Kosten von rund 227.000 Euro veranschlagt.

Geld fließt aus vielen Quellen Die Gesamtkosten von rund 227 000 Euro zur Sanierung der Klausdorfer Kirche werden gedeckt aus verschiedenen Quellen. Größten Anteil hat eine EU-Förderung mit 164.000 Euro über das Leader-Programm. Von der Kirchengemeinde kommen 10.300 Euro, vom Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg 10.000 Euro und von der Landeskirche EKBO 24.000 Euro. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz schießt 8000 Euro und die Stiftung Kirchbauten 10.000 Euro dazu. Weitere Eigenmittel fließen aus dem Dorf durch Gründung des Förderkreises „Wir in Lühsdorf“. Er schließt die Lücke mit 1200 Euro.

Der Pfarrer und die Bürger sind stolz darauf, „dass so viele Menschen hier im Ort hinter der Kirche stehen“. Von den rund 70 Einwohnern des Treuenbrietzener Ortsteiles seien zwei Drittel Mitglied der Evangelischen Kirche. Von ihnen besuche etwa ein Drittel regelmäßig alle 14 Tage den Gottesdienst mit Clemens Bloedhorn.

Aktiv genutzter Kirchbau

„Das seit dem Jahr 2000 unter Denkmalschutz stehende Gotteshaus ist also ein aktiv genutzter Kirchbau“, sagt der Ortsvorsteher. Er sieht ihn als zentralen Treffpunkt im Dorf, der durch die Sanierung jetzt noch attraktiver werden soll.

Bei der vergleichsweise noch jungen Kirche handelt es sich um den zweiten Bau im Dorf. Dessen Einweihung erfolgte am 29. Mai 1901. Der Vorgängerbau aus Holz und Fachwerk war in solch einem schlechten Zustand, dass die Kirche im Jahre 1894 polizeilich geschlossen werden musste.

Anerkennung vom Pfarrer

„In den zurückliegenden Jahrzehnten haben viele Arbeiten von Lühsdorfer Bürgern in Eigeninitiative dazu beigetragen, dass die Kirche heute überhaupt noch so steht“, sagt Pfarrer Clemens Bloedhorn anerkennend.

Zu nennen sei Günter Hermann. Der gebürtiger Lühsdorfer, der inzwischen aber verzogen ist, ließ die Kirchenbänke von Schädlingen befreien und restaurierte sie anschließend. Außerdem gestaltete er eine Gedenktafel für Opfer des ersten Weltkrieges, baute eine Automatik in die Kirchenglocke ein und führte Putz-und Malerarbeiten durch.

Für den Erhalte der Kirche in Lühsdorf sind seit jeher viele Bürger aktiv. Quelle: Thomas Wachs

Später engagierten sich unter anderem auch Gisela und Ernst-Herman Kubitz, die Mitte der 90er-Jahre nach Lühsdorf kamen und einen Hof sanierten, für die Belange der Kirche und des Dorfes. In ihrem Partyraum tagt regelmäßig der Gemeindekirchenrat, dem der alt eingesessene Ralf Gärtner vorsteht. „Und mit Helmut Herbert, der aus einem Verwaltungsberuf stammt, kam viel Sachverstand für die bürokratischen Herausforderungen hinzu“, erklärt Pfarrer Bloedhorn. Er ist dankbar „für die große Hilfe hier aus dem Dorf“. Gemeinsam soll das Bauprojekt an der Kirchenhülle nun zum Ziel geführt werden.

Von homas Wachs