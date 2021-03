Managerin und Eltern wollen Jugendweihe in Treuenbrietzen retten     

Treuenbrietzen

Das zweite Jahr in Folge soll es für die Jugendweihe in Treuenbrietzen bald wieder einen ungewöhnlichen Rahmen geben. Rund 100 Schüler von der Gesamtschule und der Oberschule Brück sind angemeldet für die Feierstunde. Daran soll auch die Corona-Pandemie nichts ändern.

Während andernorts im Land Brandenburg der gemeinsam zelebrierte Festakt zum Übergang ins Erwachsenenleben schon abgesagt ist, kämpfen Eltern und Veranstaltungsmanagerin Christina Bunzel in Treuenbrietzen mit ihrem besonderen Konzept noch um einen Termin in diesem Sommer.

Familien froh über Rettungsversuch

Dann soll die Feierstunde zum zweiten Mal unter freiem Himmel auf dem Gutshof des Johanniter-Krankenhauses stattfinden. Der reguläre Termin am 8. Mai allerdings ist schon gestrichen. „Das ist nicht realistisch angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage“, sagt Bunzel gegenüber der MAZ. Neu ins Auge gefasst wird nun der 12. Juni. Ein weiterer Ausweichtermin noch später sei in der Hinterhand.

Christina Bunzel setzt alles daran, die Jugendweihe stattfinden zu lassen in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Es gibt bisher keine Absagen der Teilnehmer“, sagt die Organisatorin. Die meisten Familien seien froh, dass es noch Bemühungen gibt, die Jugendweihe auch dieses Jahr zu retten.

Für Bad Belzig schon abgesagt

In Bad Belzig ist die traditionell vom Humanistischen Regionalverband Brandenburg/Belzig organisierte Jugendfeier voriges Jahr verschoben worden. Für den Jahrgang 2020 wäre nun der 17. April der Nachholtermin gewesen.

Doch ist dieser gerade abgesagt worden. Die Organisatoren für Bad Belzig gehen zudem davon aus, dass auch der reguläre Termin des aktuellen Jahrgangs nicht gehalten werden kann. Für den 15. Mai waren 80 Jugendliche für den Festakt in der Albert-Baur-Halle angemeldet.

Wackelpartie der Organisatoren

In Treuenbrietzen indes unterstützen die Eltern noch die Wackelpartie der Organisatoren. „Unser Ziel ist es, die Feierstunde möglichst noch in dem Jahrgang zu absolvieren, so lange die Jungen und Mädchen noch in den achten Klassen sind“, so Bunzel. Eine Verschiebung ins nächste Jahr oder ein via Internet übertragenes Programm einer zentralen Feierstunde irgendwo im Land fanden keine Resonanz bei den Familien.

Die wegen der Corona-Pandemie im Mai 2020 nicht möglichen Jugendweihen sind in Treuenbrietzen dann im August im Freien auf dem Gutshof nachgeholt worden. Quelle: Stefan Specht

Die Premiere des Treuenbrietzener Freiluft-Konzeptes indes kam voriges Jahr bestens an bei allen. Viele konnten sich vorstellen, den Festakt unter luftigen Zeltdächern auch ohne Corona-Auflagen zur Regel werden zu lassen. Bislang war dazu der festlich geschmückte Kinosaal der Kammerspiele genutzt worden.

Drei Durchgänge an einem Sonnabend

Im vorigen Jahr waren die Feierstunden wegen der Corona-Pandemie nach der Verschiebung des eigentlichen Termins vom Mai dann an zwei Sonnabenden im August doch noch über die Bühne gegangen. Vier Durchgänge für insgesamt 123 Teilnehmer gab es.

„Diesmal planen wir aktuell noch drei Durchgänge an einem Tag“, erklärt Christina Bunzel. Jeweils 200 Teilnehmer und deren Gäste sollen das Zeremoniell dann an frischer Luft und im großen Abstand unter den Familiengruppen verfolgen können. Christina Bunzel kann wieder auf ein Team aus fünf Elternvertretern sowie Christiane Pusch und Anja Strobel vom Familienzentrum setzen.

Jugendstunden fallen meist aus

Probleme gebe es bisher lediglich für die sonst üblichen, zahlreichen Jugendstunden im Vorfeld der eigentlichen Feier. „Wo es geht, finden sie unter freiem Himmel statt, wie hoffentlich noch auf dem Baumkronenpfad in Beelitz“, erzählt Christiana Bunzel. „Vieles musste aber auch schon abgesagt werden, wenn es in Räumen geplant war“,sagt die Organisatorin der Jugendweihe in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs