Frohnsdorf

Ein dem Vernehmen nach schon länger währender Nachbarschaftsstreit ist am Wochenende in Frohnsdorf eskaliert. Nachdem es bereits am Sonnabend Nachmittag zu einem Polizeieinsatz wegen Ruhestörung kam, steigerte sich der Konflikt in den Abendstunden.

Ein 41-Jähriger soll dann plötzlich mit einem Messer in der Hand vor der Wohnungstür einer Mieterin gestanden und damit umher gefuchtelt haben. Der Sohn der Bedrohten konnte den Angriff aber abwehren und die Gesetzeshüter informieren.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Beschuldigte bereits entfernt. Da die Personalien bekannt waren, wurde eine Anzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von René Gaffron