Treuenbrietzen

In einem Linienbus soll am Mittwochnachmittag ein Mann zwei Kinder belästigt haben. Er soll in der Nähe eines der beiden Kinder für dieses sichtbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Das teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit.

Das andere Kind habe er mit einem sexuellem Bezug angesprochen, heißt es weiter. Beide Kinder ließen sich von dem Mann augenscheinlich nicht beeindrucken. Sie verständigten ihre Eltern, woraufhin die Polizei hinzugerufen wurde.

Mann noch im Bus in Treuenbrietzen erwischt

Die Polizei war schnell vor Ort. Die Beamten konnten den Mann noch im Bus feststellen und ihn zur Sache befragen. Es wurden Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde auch der sozialpsychiatrische Dienst verständigt, geht aus dem Polizeibericht weiter hervor.

Von MAZ