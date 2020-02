Treuenbrietzen

In der Nacht zu Sonntag meldete sich eine Treuenbrietzenerin bei der Polizei, weil sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Dieser war betrunken – 1,92 Promille – und sollte zur Ausnüchterung mit aufs Revier.

Der Mann wehrte sich jedoch und musste deshalb gewaltsam von der Couch in den Streifenwagen gebracht werden. Bei der späteren ärztlichen Untersuchung wurden beim Beschuldigten Verletzungen an der Schulter festgestellt, so dass er die Nacht im Krankenhaus verbrachte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline