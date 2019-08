Treuenbrietzen

Wenn elektronische Musik mit Licht- und Videoinstallationen zu einem Gesamtkunstwerk werden, hat Matthias Weichmann seine Hände – und zuvor vor allem seinen Kopf – mit im Spiel. Das Management spezieller Veranstaltungen ist für den 31-Jährigen vom Hobby zu einem Nebenberuf geworden.

Beim Sabinchenfest in der Heimatstadt Treuenbrietzen fing alles an. Dort gehört das gemeinsam mit DJs aus der Fläming-Region gestaltete Klangholz-Projekt seit 2012 fest zum Programm. Aktuell zum Altstadtsommer am Wochenende in Bad Belzig machte Weichmanns Team unter dem Label „Under the Bridge“ den Stadtgraben unter der Wiesenburger Brücke zum besonderen Tanzclub mit viel Licht und gutem Sound.

Inzwischen ist seine künstlerische Arbeit ein Lebensinhalt geworden für den gelernten IT-Elektroniker, der zudem eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann abgeschlossen hat und nun als Erzieher tätig ist.

„Alles fing an in Wäldern und auf Feldern, wo wir mit Freuden Partys organisiert haben und immer mehr Installationen entwickelt haben“, erzählt der Treuenbrietzener. In den Wald zieht es ihn auch heute noch. Dort experimentiert der Betreiber der Firma „Visual PHI Events“ mit den zuvor am Computer entworfenen Projekten. Im Wald werden kleine Modelle getestet, bevor sie später bis zu sechs Meter hoch groß rauskommen.

„Spezielle Stoffe spielen dabei eine besondere Rolle, sie machen mich aus“, sagt der Treuenbrietzener. Mit ihnen und abgestimmtem Licht macht er banale Orte wie eine Sporthalle zum Ballsaal oder Wiesen und Höfe zur Kulisse für thematische Hochzeitspartys und kürzlich auch für einen 60. Geburtstag. „Ich will Orten einen ganz neuen Schein geben“, sagt Weichmann.

„Wichtig ist es mir, die elektronische Musik aus dem Image der Drogenszene heraus zu holen“, so der Organisator, der selbst nicht mal Alkohol trinkt. „Wenn inzwischen Eltern neben ihren Kindern tanzen zu unserer Musik, so wie bei den Stadtfesten in Treuenbrietzen und Bad Belzig, freut uns das“, erzählt Matthias Weichmann.

„Daheim läuft bei uns immer Musik, einen Fernseher haben wir gar nicht“, sagt der 31-Jährige. In seiner Partnerin Sandra Klepsch hat er inzwischen eine gleichgesinnte Unterstützerin gefunden. Beide setzen auf Qualität. Klang statt Lautstärke ist das Motto. Weichmanns Soundanlagen standen auch schon in renommierten Clubs in Berlin. Seine besonders robusten Zelte stammen aus Südafrika, wo sie bei Wüsteneinsätzen erprobt sind. Schließlich geht es ab und an auch hoch hinaus in raue Gefilde.

Etwa beim großen Elektronik-Festival „Grüne Sonne“ in Bayer, wo Weichmanns Team seit fünf Jahren die Naturkulisse ergänzt um seine Installationen aus Licht, Videokunst und Stoffen zur Musik namhafter DJs. Bei Hohenpeißenberg geht es dabei mehr als 1000 Meter hoch auf eine Almwiese in den Alpen, wo Tausende Fans elektronischer Musik durch die Nacht tanzen.

„Ohne viele gute Freunde aus der Region sowie die Familie und viele freiwillige Helfer geht das alles aber nicht“, erzählt Weichmann. Der meist große Aufwand über Tage sei meist nicht sichtbar für die Gäste.

Von Thomas Wachs