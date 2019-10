Treuenbrietzen

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Johanniter in Treuenbrietzen begeht sein zehnjähriges Jubiläum und lädt für diesen Anlass zu einem Patientenvormittag am Mittwoch, 23. Oktober, ein. Von 10 bis 12 Uhr haben alle vier Facharztpraxen – Rheumatologie, Orthopädie, Pneumologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie – ihre Türen geöffnet.

„Die Patientenzahlen haben sich seit der Gründung fast verdoppelt“, sagt MVZ-Geschäftsführerin Brigitte Scharmach. „Das spiegelt die Anerkennung der fachlichen Leistungen von unseren Ärzten und medizinischen Fachangestellten. Wir sind stolz auf unser MVZ und unsere dort tätigen Mitarbeiter.“

In den vergangenen Jahren habe sich das MVZ stetig entwickelt, heißt es in der Mitteilung zum Jubiläum. Von zunächst drei Ärzten der Fachgebiete Pneumologie und Rheumatologie, ist es auf inzwischen sieben Ärzte angewachsen, die Sprechstunden in Treuenbrietzen und Bad Belzig anbieten.

Bereits im Oktober 2009 war das Versorgungsspektrum um eine Facharztpraxis für Orthopädie erweitert worden. Im Oktober 2010 eröffnete das MVZ eine Praxis für Nervenheilkunde und Psychotherapie. In seinem Gründungsjahr behandelte das Zentrum etwa 11.500 Patienten. Bis 2018 ist die Zahl auf rund 20.500 Patienten angestiegen.

Von MAZ