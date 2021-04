Miese Straßen: Ortsbeirat von Lobbese und Bürger sind sauer auf Treuenbrietzen

Lobbese

Die Dorfbewohner haben die Nase voll: „Das ist ein Zustand, den wir uns nicht mehr länger gefallen lassen sollten“, sagt ein Anwohner am Mittwochabend in der Sitzung des Treuenbrietzener Ortsteiles Lobbese.

Er fürchtet, „dass bald die Busse nicht mehr hier lang fahren zur Haltestellen“, wenn in Zeuden nicht mal die Schlaglöcher auf der Zufahrt beseitigt werden. „Die fahren sich doch hier die Achsen kaputt.“

Schlechter Zustand überall

Ortsvorsteher Stefan Schwabel und sein Stellvertreter Bernd Friese pflichten dem Anwohner bei. „Das ist aber leider kein Einzelfall“, sagt der Ortschef. „In allen unseren drei Gemeindeteilen Zeuden, Pflügkuff und Lobbese ist der Zustand der kommunalen Straßen leider allgemein sehr schlecht“, so Schwabel. So auch an der Wendeschleife vor dem Feuerwehrhaus in Pflügkuff und insgesamt im ganzen Dorf Lobbese.

Im Treuenbrietzener Ortsteil Lobbese ist Stefan Schwabel (re.) Ortsvorsteher und Bernd Friese Stellvertreter. Quelle: Thomas Wachs

Doch seien seine regelmäßig an das Rathaus und die Stadtverordneten in Treuenbrietzen vorgetragenen Forderungen nach Reparaturen stets nur abgewiesen worden. „Die Stadt habe kein Geld. Nicht mal, um Schlaglöcher mit einer Notreparatur zu flicken, bekam ich zur Antwort“, erzählt der Ortsvorsteher.

Meckerportal „Maerker“ soll helfen

Dem verärgerten Anwohner riet er, das Problem im kommunalen Meldeportal „Maerker“ zu vermerken. „Wenn Gefahr im Verzug ist, müsste dann doch mal jemand reagieren“, sagt Stefan Schwabel.

„Hier ist doch kürzlich das alte Schulhaus im Dorf verkauft worden für die Kommune, da müssten doch wenigstens ein paar Hundert Euro übrig sein für die Reparatur von ein paar Schlaglöchern“, sagt der Anwohner. „So lange das Busunternehmen nicht sagt, dass es hier nicht mehr lang fährt, passiert aber wohl leider nichts“, fürchtet indes Ortsbeirat Bernd Friese.

Seit Jahren kein Notbudget

Doch hat die Stadt Treuenbrietzen aktuell keine Möglichkeiten, neue Investitionen auszulösen. Es herrscht Haushaltssperre. Der Doppelhaushalt ist noch nicht genehmigt. Immer wieder hatte Bauamtsleiter Christoph Höhne die Lokalpolitiker dazu gedrängt, dass im Haushaltsplan jährlich eine feste Summe eingestellt wird, um wenigstens Reparaturen an Straßen kontinuierlich durchführen zu können.

Im Treuenbrietzener Ortsteil Lobbese ist der Zustand der kommunalen Straßen in allen Gemeindeteilen schlecht. So auch am Feuerwehrhaus Pflügkuff. Quelle: Thomas Wachs

Denn Probleme gebe es überall in der Stadt und den Ortsteilen. Auch mit immer mehr maroden Brücken.

Verschlechterung befürchtet

Der Ortsbeirat Lobbese fürchtet bereits eine Verschlechterung des Straßenzustandes besonders in Zeuden, wenn demnächst die Bundesstraße 2 im benachbarten Dietersdorf unter Vollsperrung saniert wird. Dann läuft die Umleitung auf der Landesstraße 82 über Niederwerbig und Niemegk.

Der Ortsbeirat will dies zum Anlass nehmen, seine Forderung für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern auf der Ortsdurchfahrt Zeuden zu wiederholen. „Die Straße wird nämlich mit Sicherheit unter dem verstärkten Schwerlastverkehr leiden“, sagt Bernd Friese.

„Allerdings war ein Tempolimit schon einmal abgelehnt worden, weil nach einer Verkehrszählung keine ausreichende Belastung festgestellt worden war“, erinnert sich der Zeudener.

Von Thomas Wachs