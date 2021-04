Marzahna

Bevor er so richtig loslegen konnte, wurde Mike Skibera schon wieder ausgebremst. Dabei lief der Weihnachtsmarkt an der Bockwindmühle Marzahna im Dezember 2019 sehr gut, wie sich der 57-Jährige erinnert. „Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Gemeinde war toll, die Buden, die ringsrum aufgebaut waren, hatten viel Zulauf“, erzählt Mike Skibera, dem das Denkmal seit 2019 gehört.

Zur Galerie Vor 21 Jahren wurde die Bockwindmühle in Marzahna als technisches Denkmal eingeweiht. Seit 2019 gehört sie dem Privatmann Mike Skibera. Er hat viele Ideen, wie man das Gelände beleben kann – und hofft, dass in diesem Jahr zumindest wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden darf.

Kurz vor dem Weihnachtsmarkt hatte er extra noch drei Sitzgruppen aus Holz aufgestellt, stilecht mit einem Spielbrett zum Mühle spielen in der Mitte zweier Tische. Auch ein Termin für 2020 war schon ausgemacht – doch aus bekannten Gründen konnte dieser zweite Weihnachtsmarkt dann nicht mehr stattfinden. „Die Gemeinde hat aber einen Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel hier abgehalten.“

Weil auch das Mühlenfest im vergangenen Jahr ausfallen musste, hatte Mike Skibera die Idee, im Juli, als es die Auflagen zuließen, einen kleinen Mühlen-Flohmarkt zu veranstalten. Genehmigt war alles, auf dem großen Gelände, an das der Sportplatz anschließt, hätte man sich prima aus dem Weg gehen können. „Das Ganze war ein Reinfall, es ist so gut wie niemand da gewesen“, berichtet Skibera.

Termin für Weihnachtsmarkt steht

Ganz aufgeben will er die Veranstaltung dennoch nicht. „Perspektivisch würde ich schon gerne alle Vierteljahr einen solchen Flohmarkt an der Mühle anbieten und auch jedes Jahr ein Mühlenfest veranstalten“, sagt er. An Unterstützung für die Organisation und Durchführung mangele es nicht.

„Feuerwehr, Gemeinde und Sportverein sind sehr offen für meine Ideen und beteiligen sich – das ist toll und nicht selbstverständlich, ich habe das auch schon anders erlebt.“ Einen Termin für den diesjährigen Weihnachtsmarkt habe man gemeinsam bereits anvisiert, er könnte am ersten Adventswochenende stattfinden. „Und je nachdem, wie sich alles entwickelt, würde ich vielleicht am Ende des Sommers und Richtung Herbst auch nochmal probieren, einen Flohmarkt auf die Beine zu stellen“, erzählt Mika Skibera.

1890 durch Brand zerstört 1828 gründet Andreas Gottlieb Gensicke, junger Wind- und Mahlmüller-Meister aus Neuenhütte, die Marzahnsche Bockwindmühle. 1890 wird die Windmühle aus Unachtsamkeit bei Reparaturarbeiten durch einen Brand zerstört. 1895 kauft Friedrich Karl Gensicke die Treuenbrietzener Bockwindmühle und baut sie in Marzahna wieder auf. 1928 wird zur Unterstützung des Windantriebes ein elektrischer Antrieb eingebaut. 1960 wird der Mühlenbetrieb jedoch eingestellt, weil er sich nicht mehr rentiert. 1991 erwirbt der Verein „Mühlenvereinigung Fläming“ in Jüterbog die Mühle und beginnt mit der Restaurierung. Seit 2019 gehört das Denkmal Mike Skibera. Mit der Bockwindmühle konnten in etwa acht Stunden 20 bis 30 Zentner Futterschrot oder zehn Zentner Mehl gemahlen werden.

Der 57-Jährige lebt in Kaltenborn, im Landkreis Teltow-Fläming. Im dortigen Zellendorf hat er einen Generationshof für Demenzkranke aufgebaut. Außerdem gehört Mike Skibera seit November 2019 ein Ferienhaus in Borkheide, die „Villa Babuschka“. Sie sei eigentlich ideal für Familien mit Kindern, sagt er. „Aber auch sie steht derzeit leer.“

Nach der Mühle in Marzahna schaue er nach Bedarf, wie Skibera erzählt. Immer beispielsweise, wenn ein größerer Sturm war. Aber bislang habe das Denkmal alle Wetterkapriolen gut überstanden. Im vergangenen Jahr sei es insgesamt ruhig gewesen – wenngleich der Mühlenbesitzer im Sommer gerne etwas Leben aufs Gelände gebracht hätte.

Neue Strahler in Planung

„Ich war mit einem Zirkus aus Kropstädt in Kontakt, der wegen Corona nicht auftreten konnte“, erzählt er. „Geplant war, ein Feriencamp für Kinder anzubieten. Wir hätten dann wochenweise kleine Gruppen empfangen und immer freitags hätte es eine Show gegeben – die Prospekte waren bereits gedruckt, aber der Zirkus hat dann kurzfristig abgesagt.“ Er sei davon nach wie vor enttäuscht, sagt Mike Skibera.

Um die Mühle künftig in besonderem Licht erstrahlen zu lassen und bei Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt für ein besonderes Flair zu sorgen, sei für dieses Jahr die Installation von Strahlern geplant. Auch müssten die Treppe hoch zum Mühleneingang erneuert und der Steg isoliert werden, um ihn vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen, zählt Skibera weiter auf.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit Besucher sich unabhängig von der Öffnung der Mühle über deren Geschichte informieren können, hat Mike Skibera vorm Eingang eine Tafel mit Holzrahmen aufgestellt. Auf der einen Seite sind Fotos zu sehen, auch vom Inneren der Mühle. Auf der zweiten Seite sind historische Fakten aufgelistet.

Von Josephine Mühln