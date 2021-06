Mobiles Fotostudio löst Problem vieler Bürger in Treuenbrietzen

Treuenbrietzen

Der Mangel hat ein Ende. Zumindest zeitweise. Einwohner aus Treuenbrietzen und Umgebung müssen sich nicht mehr länger auf weite Wege begeben, um sich professionell Passbilder oder andere Fotos erstellen zu lassen.

Seit Jahren kein Geschäft mehr

Seitdem das angestammte Fotostudio an der Großstraße wegen des Ruhestands der Betreiber vor Jahren schloss und ein Nachfolger das Geschäft nicht lange weiterführte, gibt es gar keinen professionellen Fotografen mehr in der Kleinstadt mit knapp 7500 Einwohnern.

Abhilfe schaffen soll nun eine mobile Lösung für alle, die Pass-, Portrait- oder Bewerbungsfotos benötigen. Dafür ergriff die Stadtverordnete Anja Schmollack (CDU) die Initiative.

Start zunächst im Café

„Aufgefallen war mir das Problem, weil meine Mama kürzlich Passbilder für neue Dokumente brauchte“, erzählt die Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes. Sie stellt zur Premiere am Mittwoch, 16. Juni, zunächst das CDU-Bürgerbüro am Markt zur Verfügung, wo auch ein „Café Orange“ betrieben wird.

Anja Schmollack stellt ab Mittwoch das CDU-Bürgerbüro mit „Café Orange“ bereit für das neue mobile Fotostudio. Quelle: Thomas Wachs

Künftig will das Team der „D’ Image Factory“ aus Potsdam dann alle 14 Tage mit einem Wohnmobil vor Ort sein in Treuenbrietzen. „Das Fahrzeug muss aber erst noch neu angemeldet werden“, erklärt Anja Schmollack zur Übergangslösung beim Start.

Fast wie Fahndungsfotos

„Leider haben wir keinen Fotografen in der Stadt und auf den Foto-Fix-Bildern aus Automaten wirkt es ja eher wie ein Fahndungsfoto“, sagt die Abgeordnete zum weiteren Hintergrund ihrer Initiative. Weil „meckern allein nichts hilft“ soll das Modell nun im 14-tägigen Rhythmus getestet werden. Zunächst im Ladenbereich des „Café Orange“ und dann im eigens umgebauten Foto-Mobil direkt vor der Großstraße 13.

Fotografen in Brück zu Hause

Hinter dem Fotografen-Team stecken Melanie und Jens Drygalla aus Brück. Dort haben sie vor dem Umzug ihres Ateliers nach Potsdam unter verschiedenen Labels bereits Fotografie betrieben und verfolgen weiter verschiedene Projekte. Unter anderem Reportagen zur Geburtsbegleitung, die Melanie Drygalla anbietet.

Start des temporären Fotostudios in Treuenbrietzen ist am 16. Juni und als Folgetermin der 30. Juni vereinbart. Jeweils von 10 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung womöglich auch länger bleibe das Foto-Team vor Ort an der Großstraße 13.

Von Thomas Wachs