Mongolin ergreift fern der Heimat in Treuenbrietzen ihren Traumjob

Ganz fern ihrer Heimat hat sich Oyuntulkhuur Ganzorig jetzt ihren langjährigen Berufswunsch erfüllt. Die junge Mongolin, die alle nur kurz und auch offiziell Oyka nennen, hat an der Pflegeschule des Johanniter-Krankenhauses in Treuenbrietzen ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

Dort haben nun insgesamt 14 junge Frauen und zwei Männer nach drei Jahren Schule und Praxis ihre Abschlusszertifikate als Gesundheits- und Krankenpfleger erhalten. Allen hatte die Klinik ein Angebot gemacht für eine berufliche Zukunft mit einem Arbeitsplatz am eigenen Hause. Fast alle nahmen dies an.

Mit 18 Jahren in die Ferne

So auch Oyka. Mit 18 Jahren war sie 2017 nach Deutschland und nach Treuenbrietzen gekommen. „Das war nicht leicht am Anfang“, erzählt die 21-Jährige rückblickend. „Es gab schon Heimweh und die Sprachschwierigkeiten waren noch groß damals.“ Heute ist das für die Krankenschwester kein Problem mehr. Lehrer und Mitschüler halfen, die Startschwierigkeiten zu überwinden.

Zwei Jahre hatte Oyka Ganzorig daheim schon etwas Deutsch gelernt. „Mein Ziel war es nach dem Abitur, mal Medizin zu studieren“. Eine Grundausbildung mit Vorkenntnissen hielt die heute 21 Jahre alte Krankenschwester für eine gute Grundlage. Ob sie den Weg zum Studium allerdings tatsächlich noch einschlagen wird, sei offen. Und auch, ob sie ihren weiteren Weg in der Heimat oder in Deutschland geht. „Ich denke noch nicht darüber nach, was in zehn oder 15 Jahren sein wird“, erzählt die frisch examinierte Krankenschwester.

Weitere Erfahrungen sammeln

Zunächst möchte sie im Klinikalltag weitere Erfahrungen sammeln in diversen Abteilungen. „Hier passiert ja doch vieles mehr, als wir es in der Ausbildung erleben konnten“, sagt Oyka. Der Berufswunsch sei gewachsen, weil ihr Opa, den sie später auch gepflegt hatte in einer Erkrankung, früher mal als Chef eines Krankenhauses in der Mongolei tätig war.

In Treuenbrietzen hat die junge Frau inzwischen eine zweite Heimat gefunden. Mit ihrem Freund aus Wittenberg, den sie bei der Ausbildung in der Pflegeschule kennengelernt hat, bewohnt sie eine kleine Wohnung.

An der Pflegeschule der Johanniter-Kliniken in Treuenbrietzen haben 16 Männer und Frauen jetzt ihren Abschluss gefeiert. Quelle: Johanniter-Kliniken

Die Pflegeschule in Treuenbrietzen hat bereits sechs Schüler aus der Ferne angelockt. Seit 2016 waren in jedem Jahrgang junge Frauen und Männer aus der Mongolei in Treuenbrietzen dabei. Voriges Jahr gab es die ersten beiden Berufsabschlüsse, einen davon als Pflegehelferin. Dieses Jahr den dritten.

Angebot der Kliniken angenommen

Aus dem aktuellen Abschluss-Jahrgang hat auch Melissa Bießmann das Angebot der Kliniken angenommen, um im Hause in den Beruf zu starten. Die 21-Jährige hat Freude daran, Patienten zu pflegen. „Es ist besonders schön, wenn man spürt, wie dankbar die Menschen sind“, erzählt die Treuenbrietzenerin. Sie kann sich vorstellen, eine Spezialisierung für den Bereich der Intensivmedizin folgen zu lassen auf ihre erfolgreiche Berufsausbildung an der örtlichen Pflegeschule.

Diese gibt es seit 1992 wieder direkt an den Johanniter-Kliniken. Seit dem ersten Absolventen-Jahrgang 1995 verließen circa 400 Gesundheits- und Krankenpflegekräfte erfolgreich ausgebildet die Schule. Dazu einige Pflegehilfskräfte, die Anfang der 2000er-Jahre ausgebildet wurden.

Das Treuenbrietzener Krankenhaus ist froh über diese eigene Quelle für Nachwuchs beim Fachpersonal. Das nämlich sei schwer zu bekommen aktuell auf dem Arbeitsmarkt.

Vivien Voigt ist Direktorin des Johanniter-Krankenhauses in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

„Die Einstellung von 15 Absolventinnen und Absolventen unserer eigenen Pflegeschule verstärkt unseren Personalstamm erheblich“, sagt Klinik-Direktorin Vivien Voigt. Das trage sehr positiv zur Teambildung bei. „Denn man kennt sich seit Beginn der Ausbildung und die jungen Leute haben mit dem Dienstantritt bei uns ein Zeichen der Verbundenheit zum Krankenhaus gesetzt. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar“, so die Managerin.

Weniger Leiharbeitskräfte als Ziel

Wenn die Einarbeitungszeit zum Jahresende weitestgehend absolviert ist für die Nachwuchskräfte, könne der Anteil von Leiharbeitskräften weiter reduziert werden. „Ganz ohne wird es jedoch auch in absehbarer Zeit nicht gehen, um Urlaubsspitzen, Krankheitsfälle und Schwangerschaften abzudecken“, erklärt Voigt. Ihr Ziel sei es jedoch, „eine möglichst stabile Stammbelegschaft zu erhalten“.

