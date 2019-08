Marzahna

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der B 2 verunglückt. Womöglich war der Potsdamer unaufmerksam, als er am Ortseingang von Marzahna auf eine Verkehrsinsel fuhr und dann zu Fall kam.

Der 58-jährige war kurz vor 20 Uhr mit einer Hyosung-Maschine unterwegs. Er kam aus Sachsen-Anhalt und kollidierte am Ortseingang mit dem Hindernis. In der Folge stürzte er und sich verletzte sich. Der Kradfahrer wurde dann von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Von René Gaffron