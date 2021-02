Motorroller am Wochenende in Treuenbrietzen gestohlen

Treuenbrietzen

Ein Motorroller ist am Wochenende in Treuenbrietzen gestohlen worden. Freitagabend wurde er von der 23-Jährigen Eigentümerin in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt. Am Sonnabend, 18 Uhr, wurde das Zweirad dann vermisst.

Das Fahrzeug der Firma Piaggio trägt das Versicherungskennzeichen 406 ROF. Das Vehikel wurde mitsamt dem im Staufach befindlichen Helm entwendet. Der Helm ist weiß und mit einer roten Flamme dekoriert. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Von René Gaffron