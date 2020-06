Treuenbrietzen

Auch mehrere Tage nach dem Brand im Treuenbrietzener Seniorenwohnpark an der Berliner Chaussee können einige Bewohner noch immer nicht zurückkehren in ihre Zimmer der Einrichtung. Insgesamt bleiben 14 Seniorinnen und Senioren ausquartiert auf derzeit noch unbestimmte Zeit. Das Feuer in einem Zimmer war am Freitagabend ausgebrochen.

Kripo wertet noch Spuren aus

Abgewartet werden müssten zunächst die kriminaltechnischen Untersuchungen und die Begutachtung der betroffenen Bereiche durch Experten. Das sagte Parwis Fotuhi, Geschäftsführer der Gruppe Emvia Living, die das Seniorenheim in Treuenbrietzen betreibt, auf Anfrage der MAZ.

Anzeige

Parwis Fotuhi ist Geschäftsführer der Gruppe Emvia Living mit Sitz in Hamburg. Sie betreibt auch den Seniorenwohnpark in Treuenbrietzen. Quelle: Emvia Living Gruppe

Weitere MAZ+ Artikel

Von der Polizei sind Brandermittler des Landeskriminalamtes zur Spurensicherung beauftragt worden. „Nach ersten Erkenntnissen kann derzeit ein technischer Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Brandursache ausgeschlossen werden“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Mittwoch mit.

Unsachgemäßer Umgang mit Feuer

„Wahrscheinlicher erscheint es, dass der unsachgemäße Umgang mit offener Flamme als Brandursache in Betracht kommen könnte“, so Bergholz. Genaueres könne jedoch erst nach Auswertung aller Spuren gesagt werden, „was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, heißt es von der Polizei.

Zur Galerie Feuerwehr und Rettungskräfte rückten am späten Abend zu einem Großbrand in einem Altenheim aus.

Bewohner ausquartiert

Aktuell seien nach Angaben des Emvia-Geschäftsführers neun Bewohner in dem ebenfalls zur Hamburger Gesellschaft gehörenden Seniorenwohnpark Bad Belzig sowie fünf Personen in der Schwestereinrichtung des Senioren-Wohnparks/Medina Coswig in Sachsen-Anhalt untergekommen zur Betreuung.

Bundesweit aktive Gruppe Die Gruppe Emvia Living GmbH bietet unter verschiedenen Markennamen eine Versorgung für Senioren in aktuell zwölf Bundesländern an. Betreut werden bundesweit mehr als 5800 pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in 52 Einrichtungen. Aktuell sind bundesweit 17 weitere Pflegeeinrichtungen der Gruppe im Bau und in der Planung. Beschäftigt sind dort rund 4400 Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen der Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik und Verwaltung.

Ziel des Betreibers sei es „alle Bewohner möglichst schnell wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückzubringen“. Nach Abschluss der Untersuchungen müssten die vom Brand betroffenen Bereiche zunächst aber noch renoviert werden. Doch seien „nicht alle Wohnbereiche gleich schwer betroffen“, heißt es von der Geschäftsführung. Die ausquartierten Senioren könnten daher wahrscheinlich schrittweise zurückkehren.

Von insgesamt 112 Plätzen im Senioren-Wohnpark Treuenbrietzen sind derzeit 100 belegt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Allen Bewohnern gehe es nach dem Feuer gut. Niemand sei durch den Brand körperlich versehrt worden, stellt der Emvia-Geschäftsführer klar. Alle betroffenen 31 Personen aus der insgesamt rund 100 Menschen umfassenden Bewohnerschaft des Treuenbrietzener Hauses seien direkt nach dem Großeinsatz vieler Rettungskräfte vorsorglich ärztlich untersucht worden.

Alle Brandopfer wohlauf

„Alle wurden direkt als gesund entlassen und sind wohlauf. Kein Bewohner befindet sich als Folge des Brandes in Krankenhausbehandlung“, teilt die Geschäftsführung auf Anfrage der MAZ mit.

Groß war das Aufgebot an Rettungskräften beim Brand im Seniorenheim Treuenbrietzen. Quelle: Julian Stähle

Die Leitstelle der Rettungsdienste hatte zunächst vermeldet, dass unter anderem zwei Schwerverletzte aus dem Gebäude gerettet werden mussten.

Aus Sicht der zuerst am Brandort eingetroffenen Feuerwehr Treuenbrietzen verlief der Einsatz ohne besondere Probleme. „Das Zusammenspiel mit der Einrichtung und den vielen überregionalen Rettungskräften hat gut funktioniert“, sagt Sprecher Philip Schega. Der Brand von Möbeln im Zimmer eines Bewohners konnte schnell gelöscht werden. Mehr Zeit in Anspruch nahm danach die Rettung der Bewohner des Gebäudetraktes, in dem die Rauchentwicklung zur Gefahr geworden war.

Gerüchte über Defizite im Brandschutz

Da die Untersuchungen der Kriminalpolizei noch andauern, könne der Heimbetreiber Emvia noch keine abschließende Aussage zur Ursache des Brandes machen. Er war am Freitagabend gegen 20 Uhr im Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Über die Stadtgrenzen hinaus war von der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark ein Großalarm für Feuerwehren und Rettungskräfte ausgelöst worden.

Der Heimbetreiber weist Gerüchte zurück, wonach es Defizite beim Brandschutz in der Treuenbrietzener Einrichtung geben soll. „Die Brandmeldeanlage hat sachgemäß alarmiert“. Ebenso hätten Brandschutztüren und das Konzept „regelgerecht funktioniert“. Regelmäßig gebe es Schulungen und Übungen zum Brandschutz in der Pflegeeinrichtung.

Christine Prinz-Pfeiffer leitet den Senioren-Wohnpark in Treuenbrietzen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

So hätten Mitarbeiter bei dem Feuer am Freitagabend entsprechend dem Brandschutzkonzept einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher unternommen. Er sei auf dem Flur circa drei Meter entfernt von der Brandquelle postiert gewesen. Parallel erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte.

Interne Prüfung angekündigt

Brandschutz sei im Seniorenwohnpark Treuenbrietzen „ein kontinuierlicher Investitionsprozess“, heißt es von der Geschäftsführung in Hamburg. Die Investitionen würden „auch in Abstimmung mit dem Gebäudeeigentümer beziehungsweise der Gebäudeverwaltung“ erfolgen, teilt Parwis Fotuhi mit.

Der Professor kündigt dennoch eine interne Prüfung an. „Wir werden im Rahmen der Analyse auch die technischen und prozessualen Abläufe bewerten und Anpassungen prüfen“, so der Geschäftsführer. Wie nach solchen Großeinsätzen üblich, werde dann auch die Feuerwehr „den Ablauf mit auswerten, um die jeweiligen Erfahrungen zu nutzen“, sagt Sprecher Philip Schega am Mittwoch der MAZ.

Großer Schaden am Gebäude

Bereits vor der genaueren Analyse geht der Heimbetreiber von einem „direkten Schaden am Gebäude“ aus, der mehrere zehntausend Euro umfassen könnte.

Lesen Sie mehr auch hier:

Von Thomas Wachs